Casado reclama a Sánchez "que haga algo" contra "la tiranía de Maduro"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy a Pedro Sánchez "que haga algo" respecto a Venezuela y elija si quiere defender a los demócratas e ir contra "la tiranía de Maduro y del chavismo" o, por el contrario defender el diálogo "con aquellos que están machacando las libertades".

"Debe elegir (Sánchez) si quiere ser como Felipe González o como Zapatero", ha dicho el líder del PP, que esta tarde se ha reunido en Tenerife con representantes de la comunidad venezolana en Canarias.

Casado, en declaraciones a los medios, ha exigido al presidente del Gobierno "que haga algo" y entre las medidas que ha propuesto se encuentra un pronunciamiento internacional y el apoyo a los países iberoamericanos que van a denunciar conjuntamente a la Corte Penal Internacional "la tiranía" del régimen de Maduro y la existencia de una elecciones democráticas.

Asimismo, ha requerido que España ejerza en este caso el liderazgo europeo, porque, en su opinión, no puede ser que la defensa de la libertad en Venezuela la estén llevando países nórdicos o países centroeuropeos cuando existe una vinculación histórica entre los dos países.

También ha criticado que se están producido "rechazos en caliente" de venezolanos que pretenden entrar en España a través de los aeropuertos y ha citado el caso del aeropuerto de Barajas, donde ayer mismo fueron expulsados una joven de 19 años y otra persona de 41 años.

No se puede tener un procedimiento de asilo que tienen en el limbo a los peticionarios once meses, ha dicho Casado, quien también ha afirmado que durante ese tiempo no reciben ayudas ni su pensión "porque Maduro se la está expropiando directamente".

Por ello ha pedido mayor celeridad en la acogida y en el asilo de los venezolanos, "porque son personas que están huyendo de una dictadura en un país que está aplastando a la sociedad civil y los mata de hambre".

Casado ha dicho que Venezuela es una dictadura de facto, que tiene a más 300 presos políticos y 90 personas han asesinadas en las protestas de la oposición contra el Gobierno de Maduro al tiempo que ha recordado que 100.000 canarios-venezolanos han tenido que retornar al archipiélago debido a la situación del país.

Ha indicado que en la toma de posesión del presidente de Colombia, Iván Duque, habló con los presidentes de Honduras, Argentina y Chile, que también reclaman la libertad y la democracia para Venezuela.