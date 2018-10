Casado rechaza una ley sobre eutanasia porque "este problema no existe en España"

El líder del PP, Pablo Casado, ha explicado que su partido presentará una enmienda a la totalidad contra la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia porque "este problema no existe en España".

En un desayuno informativo, Casado ha señalado que el PP rechaza esta ley y defiende otra como las que tienen algunas comunidades que impide el encarnizamiento terapéutico -mantener la vida artificialmente-. Ha considerado que las familias deberían tener la libertad de decidir si no quieren mantener artificialmente la vida de sus enfermos y los médicos también deben tener libertad de conciencia.

Pablo Casado ha señalado que el "problema" de la eutanasia "no existe en España" y ha lamentado que el PSOE sea "experto en sacar problemas que no existen, reabrir las heridas y dividir a los españoles". "Soy un liberal y defiendo legislar lo menos posible" y "no intervenir la vida de la gente, la conciencia de la gente", ha añadido Casado.

Fuentes populares han confirmado que el partido registrará esta tarde su enmienda a la totalidad de la proposición de ley del PSOE.