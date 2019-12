Casado rechaza ser "coartada" de un Gobierno "comunista" que depende de ERC

El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a rechazar ante el presidente en funciones, Pedro Sánchez, abstenerse ante su acuerdo de un Gobierno "comunista" con Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas, para que el que considera que solo está esperando "un certificado" de ERC desde la cárcel.

Tras la reunión que ha mantenido con Sánchez, durante algo más de media hora en el Congreso, para hablar sobre la posible investidura del candidato socialista, ha asegurado que el PP "no puede abstenerse ante un Gobierno socialista con los comunistas de Podemos, que sería letal para España y un suicidio para el PP".

Casado ha recriminado que la "única alternativa" que Sánchez le ha planteado en este encuentro es que el PP se abstenga para facilitar este acuerdo de Gobierno "que libremente ha elegido para excluir al PP", algo que el líder de los populares se ha tomado "casi como un insulto".

Porque el PP no puede ser el partido que "blanquee" este pacto, según Casado, ni acepte el "simulacro" que cree que está haciendo Sánchez para ocultar que está instalado "en el no es no" a cualquier opción que suponga romper su precacuerdo con Unidas Podemos.

Ha insistido en que Sánchez cuenta con otras alternativas para no depender de ERC, una de ellas es un Gobierno en solitario del PSOE con los apoyos que intentó Sánchez en 2016 -Ciudadanos y Unidas Podemos- y otra con el apoyo de los partidos de izquierda y regionalistas, con la abstención también de la formación naranja.

De esta última manera tendría "más síes que noes", ha apuntado Casado, quien ha dicho que el PP mantiene su oferta de facilitar posteriormente la estabilidad de cualquiera de estos dos Ejecutivos a través de un total de once pactos de Estado, que incluirían la aprobación de los presupuestos.

Así, ha manifestado que "no entiende" la vía alternativa que plantea la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas -para que tanto su partido como el PP se abstengan en la investidura de Sánchez- y ha asegurado que, por su parte, él defiende la gobernabilidad de España y no va a "jugar de farol" en estas circunstancias.

Para el presidente del PP Sánchez "aún está a tiempo" de elegir alguna de las dos opciones planteadas, que no requieren el apoyo de los independentistas, pero también se ha mostrado convencido de que "a la cuarta va a ser la vencida" y el candidato socialista conseguirá su investidura gracias a ERC.

Por eso, ha indicado que se va "más preocupado" de lo que entró en la reunión, en la que ha preguntado hasta cinco veces a Sánchez si la única otra opción que le planteaba era la abstención del PP al Gobierno con Unidas Podemos con el apoyo independentista "y la respuesta ha sido sí".

Ante esta actitud Casado ha concluido que "Sánchez lo único que está esperando es el certificado que venga desde la cárcel para rubricar un acuerdo que libre y voluntariamente ha elegido para excluir al PP" y, con este objetivo ha evitado cualquier contacto con este partido desde las elecciones.

Y ha advertido al candidato socialista que si piensa que va a "domesticar al tigre" del independentismo está muy equivocado porque "acabará devorado" por él y tampoco puede pedir que el PP que "entre en la jaula".

Ha vuelto a denunciar que Sánchez se está situando "fuera de la Constitución" con las cesiones que cree que está haciendo a los independentistas, y tras las conclusiones del congreso del PSC de este fin de semana, y no puede pretender que el PP actúe de "palmero" de esta intento de "desbordamiento" de la Carta Magna.