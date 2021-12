Casado rechaza la reforma laboral aunque admite que no deroga la del PP

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en rechazar la reforma laboral, y ha recalcado que los populares votarán en contra del texto aunque éste no derogue la normativa de Mariano Rajoy porque su formación no está dispuesta a actuar como "muleta" del Ejecutivo cuando éste tiene problemas con sus socios.

Casado ha reiterado en declaraciones a los medios desde el Congreso que el PP votará en contra de la normativa, después de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, abogase ayer por analizar el texto pactado con los sindicatos y la patronal, que el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros a través de un real decreto ley.

Incide el líder de la oposición en que la reforma laboral debe tramitarse como proyecto de ley en el Congreso y ha avisado de que, de lo contrario, será el Constitucional el que deba decidir si el Gobierno abusa de la "gatera del decretazo" porque los populares acudirán a este Tribunal, donde ya hay jurisprudencia que, creen, les daría la razón.

"El PP no está dentro de la agenda de intentar cuadrar a martillazos los compromisos electorales de Pedro Sánchez. Sánchez no ha podido derogar la reforma porque la Unión Europea limitaría la recepción de los fondos. ¿Por qué el PP va a tener que ser la muleta para cuadrar esa negociación (...)? ¿Es que el PP tiene que ser un partido apósito del PSOE? No", ha recalcado Casado.

Casado se ha negado a que sea el PP quien deba "rescatar a Sánchez", que no les ha llamado y que ya rechazó una agenda de reformas compartida con el PP, aunque ha expresado su respeto al visto bueno dado por la patronal y su presidente, Antonio Garamendi, porque la CEOE debe tomar sus decisiones y el PP las suyas.

Para el líder del PP es compatible decir, como ha hecho ERC, que la reforma laboral es "humo" y no deroga la normativa del PP, con rechazar una "contrarreforma" "contraproducente" porque lo que necesita España es "abaratar la contratación" y asumir una mayor flexibilidad con la mochila austriaca.

"El PP lidera las encuestas, va a ganar las próximas elecciones y tiene que ser tener un modelo fiscal, laboral y productivo diferente al de Sánchez", ha argumentado Casado, que ha señalado que los populares no apoyarán contrarreformas a las leyes promulgaron desde el Ejecutivo y, en el caso de la laboral, se ha comprometido a recuperarla de forma íntegra.

Además, ha recordado Casado que el Gobierno ha asumido varios compromisos con Europa y se ha preguntado si volverá a repetir el método -aprobarlas por real decreto- en las reformas venideras.

Posición diferente mantiene en cambio Ciudadanos, que sí está dispuesto a estudiar un texto que contiene algunas de sus reivindicaciones, pese a que tiene "cosas malas" que no gustan a los naranjas, como la recuperación de la ultraactividad o la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa.

Edmundo Bal, portavoz de Cs en la Cámara, se ha preguntado además qué hace el PP diciendo que "todo es malísimo" y no ha adelantado el sentido del voto de Cs ante un texto que considera una "oportunidad perdida".

El Gobierno tampoco ha contactado con el partido de Inés Arrimadas, por lo que Ciudadanos entienden que negociará con sus socios y creen que se pondrá de rodillas ante éstos para sacarla adelante.

