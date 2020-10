Casado rechaza la moción de censura de Vox que "dispara" contra PP y ayuda a Sánchez: "Hasta aquí hemos llegado"

Acusa a Vox de ser el "salvavidas" del Gobierno y de formar parte del "bloque de la ruptura"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado este jueves la moción de censura que Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados contra Pedro Sánchez afirmando que ha conseguido apuntalar al Gobierno de Pedro Sánchez y que pretendía "disparar" contra los 'populares'. "Hasta aquí hemos llegado", le ha dicho al líder de Vox, Santiago Abascal.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, Casado ha pronunciado un discurso muy duro contra Vox en el que ha marcado distancias con este partido y ha despejando al fin las dudas sobre el voto del PP, asegurando que votarán 'no' a la moción de censura.

Tras admitir que en estos años no ha contestado a las "provocaciones" de Vox, entre otras cosas, por respeto a sus votantes, Casado ha reprochado a Abascal que presente una moción "contra el partido que le dio trabajo durante quince años", ya que anteriormente ocupó cargos públicos con el PP.

VOX NO LOGRARÁ SUPLANTAR AL PP

"Hasta aquí hemos llegado", ha exclamado, indicando que Vox no pretendía cambiar al Gobierno, sino "suplantar al PP", y "le ha salido el tiro por la culata". "Abandone toda esperanza, no es el primero que lo intenta pero será el último", ha advertido.

El líder de los 'populares' ha criticado que Abascal haya impulsado una moción de censura contra Sánchez sin contar con una mayoría parlamentaria para sustituirle en la Moncloa. Con el fracaso de esta iniciativa, Vox ha "llegado en auxilio" del "Gobierno Frankenstein" para "suturar sus cicatrices" y "revivir a la criatura", ha afirmado

En su opinión, Vox y el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "se necesitan para sobrevivir", y la izquierda dará al partido de Abascal "toda la proyección que pueda" para que "siga su ofensiva contra el PP", que es "el único proyecto que amenaza la posición" del Gobierno y "representa una alternativa para España".

Casado ha señalado que Vox es "el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez" y que "su deriva es irreversible", hasta el punto de convertirse en "parte del bloque de la ruptura".

DESACREDITA A VOX

Gran parte del discurso del líder de la oposición se ha centrado en desacreditar a Vox. Lo ha acusado de "populismo" y de "demagogia", ha tachado de "ridículas" sus alusiones a hazañas bélicas, se ha burlado de sus menciones a George Soros, a Hitler y a la URRSS en el debate de la moción de censura, ha despreciado a su "ejército de trolls" en las reddes sociales y ha dicho que "su única aportación" frente a la crisis del coronavirus ha sido celebrar su congreso en Vistalegre y manifestarse en un autobus descapotable.

Mientras, "la política adulta ha seguido trabajando", ha destacado, recordando que el PP duplica en diputados a Vox y multiplica por 30 sus senadores, además de gobernar seis comunidades autónomas y cientos de ayuntamientos.

Esta formación "ha estado gobernando para los vecinos, justo lo que usted no sabe hacer y su partido no ha hecho nunca", ha espetado a Abascal, del que considera que "no está capacitado" para presidir el Gobierno de España.

"MINORÍA RADICAL" QUE FOMENTA EL ENFRENTAMIENTO

Casado le ha dejado claro que la tarea del PP es "impedir que minorías radicales como la suya y la de Sánchez arrastren al país a un enfrentamiento" y la "ruina económica".

Ha censurado que Vox abogue por acabar con el Estado de las autonomías, que defienda la Constitución "por fascículos", no entera, que defienda el "Spexit" (la salida de España de la Unión Europea) y que se alíe con partidos europeos que apoyan al independentismo catalán.

También ha señalado las diferencias con el PP respecto a las políticas de medio ambiente, la inmigración o la igualdad entre hombres y mujeres.

Casado ha resaltado que "entre la nación de naciones" de Sánchez y sus socios y la "España grande y libre" de Vox hay millones de españoles alineados con las tesis del PP. Aunque ha reconocido el "desencanto" que llevó a muchos votantes a alejarse, ha asegurado que tiene "muy presente" su mensaje.

REAGRUPAR A LOS CONSTITUCIONALISTAS EN TORNO AL PP

Pero cree que ha llegado el momento de "pasar del enfado a algo más constructivo". En este punto, ha arremetido contra Vox por haber "engañado" a los votantes, dañado las opciones electorales del PP y beneficiado así a Sánchez en circunscripciones donde "no tenía posibilidades" de obtener escaños.

"En democracia, reunir fuerzas es reunir votos y recuperar voluntades" para "lograr los objetivos nacionales para España", ha manifestado, agregando que Vox solo ofrece "derrotas" y "enfados" y garantiza la "victoria perpetua" de la izquierda.

Casado ha contrapuesto al PP y a Vox, argumentando que unos son "rupturistas" y otros "reformistas", unos son "populistas" y otros "demócratas", uno son "radicales" y otros "centristas". "No somos equiparables, son muchas nuestras diferencias", ha insistido, recalcando que el PP no es "ni furia ni ruido", sino que busca "unir a los españoles de nuevo" en una sociedad "abierta, libre, diversa y cohesionada".

Por ello, se ha mostrado convencido de que el PP volverá a conseguir la mayoría absoluta en las urnas porque los electores que le dejaron volverán a otorgarle su confianza. "Tenemos que conseguir el reagrupamiento de todos los constitucionalistas", ha subrayado.

Por último, el presidente del PP ha afeado a Abascal los "insultos" que ha dedicado a su antiguo partido y que intente hacer cree que él "es el único valiente", recordándole que los gobiernos del PP combatieron a ETA con "coraje y servicio a España" y lo hicieron "solo con la ley". "Debería tener más respeto", le ha aconsejado.