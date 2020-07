Casado propone a Sánchez pactar un comisionado que gestione la reconstrucción

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, pactar un alto comisionado que, "desde un punto de vista independiente y profesional", aborde la reconstrucción del país, como han hecho otros países europeos, para evitar así "el peronismo y el clientelismo".

"Nómbrelo, pactémoslo", ha invitado Casado a Sánchez este miércoles en su dúplica en el pleno extraordinario del Congreso, donde ha comparecido el presidente para informar del último Consejo Europeo de Bruselas y en el que ha lanzado esa idea para hablar "de verdad" con el PP de la reconstrucción de España ante el daño causado por la pandemia.

Casado, quien en ningún momento de su intervención se ha referido a la moción de censura contra el presidente anunciada para septiembre por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a Pedro Sánchez su política "de barra de bar", empeñado siempre en "descalificar a la oposición", y le ha acusado de "lavarse las manos" ante los nuevos brotes de coronavirus que van surgiendo por toda España.

En cuanto al pronóstico de Sánchez de que la legislatura será fructífera, el líder del PP se ha preguntado para quién lo será: "¿Para los que atacan al rey, para los que quieren la independencia de Cataluña, para los que celebran el acercamiento a las cárceles vascas para los siete millones de desempleados o para las familias de las 45.000 víctimas de la covid?".

Lo que es "evidente", a su juicio, es que "no lo va a ser para la España sensata y moderada", ha recalcado Casado al reiterar que Pedro Sánchez "no merece aplausos por su nefasta gestión" de la pandemia ni tampoco el apoyo del PP "por ese tono insultante". "Por ese camino, no", ha advertido.