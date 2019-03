Casado: Podemos llegar a acuerdos coyunturales, pero el PP no es Cs ni Vox

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que, pese a que su partido "puede llegar a acuerdos coyunturales siempre que estén negro sobre blanco y se cumplan", tiene "su propia hoja de ruta" y "no es ni Ciudadanos ni Vox".

Entre otros motivos, según ha justificado Casado, porque no está de acuerdo con la supresión de las autonomías o las diputaciones provinciales.

El líder del PP ha hecho estas declaraciones en Valencia, donde visita varias fallas junto a dirigentes autonómicos y locales de su partido, al ser preguntado por el "fichaje" por parte de Vox de militares que han exaltado el franquismo.

"Llevo tiempo diciendo que el PP tiene claro que es distinto al resto de partidos. En Andalucía no aceptamos ni una sola de las reclamaciones que no estaban dentro de nuestro programa. A nuestros votantes y exvotantes les digo que no se equivoquen, que si quieren que gobierne el PP, que le voten", ha declarado.

Igualmente, Casado ha recordado acuerdos alcanzados con el PSOE como el de investidura de Patxi López en el País Vasco o los presupuestos para Asturias de 2017 como ejemplo de alianzas "coyunturales", si bien ha insistido en que el PP no es "equivalente" a Ciudadanos o Vox "a la hora de ir a votar".

"La mitad de los votos que vayan a los nuevos partidos en las circunscripciones de menos de seis escaños no acaban materializándose. Les molesta que apelemos al voto útil que optimice esfuerzos para sacar a Sánchez de La Moncloa, pero quien quiera hacerlo, que vote al PP", según el presidente de los populares.

A su juicio, "si vota a Vox o a Ciudadanos es probable que no se dé cuenta de que su voto puede acabar en un escaño del PSOE o Podemos".