Casado: Podemos asesoró a Gobierno cuya policía mata a opositores venezolanos

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha vinculado este sábado el asesoramiento que el "germen de Podemos" -la Fundación CEPS- dio hace diez años al Gobierno de Venezuela con que "ahora" la policía de ese país "esté matando por la calle a jóvenes opositores".

Durante su intervención en el mitin de su partido en Salamanca, Casado ha rechazado que, con estos antecedentes, el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, pueda aspirar a convertirse en ministro del Interior de un futuro gobierno.

"Habrá que evitarlo", ha resumido Pablo Casado sobre esta posibilidad, convencido de que sus rivales "sacarán todo lo que puedan" en forma de "fake news, inventarán, retorcerán" para que el PP no hable de esto.

Sin embargo, Casado ha sostenido que de temas como este "va el 28-A": "de tener a Pablo Iglesias de ministro del Interior, de tener a Otegui diciendo que manda mucho, de tener a Puigdemont desde Waterloo diciendo lo que tienen que hacer, o a Junqueras en la cárcel pactando los presupuestos generales del Estado", ha planteado.

Casado ha lamentado que Sánchez que no diga que no va a indultar a los presos golpistas y no niegue una "consulta de autodeterminación", en alusión a la polémica sobre las palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a quien ha lamentado que el presidente no haya "reprendido".

Casado ha aprovechado las palabras de Iceta sobre la posibilidad de que dentro de unos años una mayoría de catalanes puedan llevar adelante la consulta independentista para argumentar que eso será así si el Gobierno no hace "nada para que las escuelas sigan adoctrinando" y sigue pagando "decenas o centenares de millones de euros" para entidades como "Diplocat" o que se dedican a hacer "propaganda subvencionada".

Ha recordado que el PP ha pedido una modificación de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para que "cualquier partido u organización procesada por rebelión o sedición no tengan ni un euro de subvención".

En este contexto, el candidato del PP se ha referido a la reciente manifestación de colectivos independentistas "subvencionados" en la plaza de Cibeles de Madrid y a la presencia, al lado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de Carlos Sastre, líder del sindicato Intersindical CSC, a quien ha responsabilizado de los "cursos de educación para explicar a los niños en los colegios de Cataluña qué es esto de la independencia".

Casado ha considerado que es "un escándalo" que ahora esté trabajando en el ámbito educativo alguien que formó parte de la banda terrorista Terra Lliure y a quien Casado ha vinculado con el asesinato del empresario José María Bultó y del exalcalde de Barcelona Joaquín Viola y su esposa Monserrat Tarragona.