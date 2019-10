Casado plantea una 'Ley antiokupas' que incluya cárcel y ceder suelo público para 100.000 pisos en alquiler

En su decálogo de vivienda, propone también prorrogar la moratoria de desahucios para familias con hijos hasta 2023

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que si gana las elecciones impulsará una Ley Antiocupación para que quienes ocupen "ilegalmente" una vivienda sean condenados a penas entre uno y tres años de prisión, al tiempo que apostará por ceder suelo público para la construcción de 100.000 nuevos pisos en alquiler, destinados sobre todo a jóvenes y mayores.

Éstas son algunas de las propuestas que figuran en el decálogo en materia de vivienda que Casado ha presentado en un acto sectorial sobre esta materia celebrado en Palma (Baleares), donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Baleares, Biel Company, y la cabeza de lista del PP por Baleares al Congreso, Marga Prohens.

Casado, que ha señalado que es un "dato preocupante" que se hayan "desplomado" las hipotecas de vivienda nueva un 30%, ha citado como primera medida un plan de rehabilitación para la sostenibilidad energética de las viviendas en España con el objetivo de "reactivar el sector de la construcción".

En segundo lugar, y como ya anunció ante los comicios de abril, ha señalado que si gana las elecciones recuperará la Ley Antiocupación que puso en marcha el PP para que quienes ocupen ilegalmente una vivienda puedan tener penas de cárcel de uno a tres años y las Fuerzas de Seguridad puedan desalojarlos en un máximo de 48 horas.

Además, esa norma incluirá que los ayuntamientos no puedan empadronar a los 'okupas', así como prohibir que las ONG que promuevan la ocupación reciban dinero público. Casado ha subrayado que esta ley no afectará a las familias que no pueden pagar sus casas, sino a la mafias "organizadas y cada vez más violentas". "Los españoles están hartos ya de tener que vivir con miedo", ha resaltado.

INVENTARIO DE SUELO PÚBLICO

También ha anunciado que propondrá la puesta a disposición de más suelo público para que se pueda construir un parque de 100.000 viviendas de alquiler destinadas preferentemente a los jóvenes y los mayores.

Según ha explicado, han hecho un análisis y hay muchas parcelas y extensiones de terreno que tienen los ayuntamientos y el Estado que no se está utilizando. Por eso, ha propuesto realizar un inventario de suelo público para que "a través de la colaboración público-privada" se puedan construir esas 100.000 viviendas

Sus propuestas en materia de vivienda incluye también mantener la exención del IRPF para jóvenes mileuristas y ampliar la tarifa plana para autónomos a 24 meses, así como potenciar la Formación Profesional Dual.

Casado también se ha comprometido a suprimir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda; prorrogar la moratoria de desahucios para familia con hijos hasta 2023; reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del IBI para colectivos vulnerables; y una mayor seguridad jurídica para colectivos con dificultades de acceso a la vivienda.

El decálogo del PP que ha enumerado Casado se completa con una mayor agilidad burocrática, armonizando la normativa urbanística y facilitando una mayor oferta de vivienda; y con una deducción fiscal a los arrendadores, sobre todos aquellos que ponen a disposición sus viviendas a jóvenes y mayores.

CRITICAS A LA MINISTRA MONTERO

En su intervención, Casado ha criticado también que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuestione la bajada de impuestos que están impulsando las autonomías gobernadas por el PP y apueste por la armonización fiscal.

En este sentido, ha señalado que cuanto el PSOE habla de "armonización fiscal" o de "justicia social" hay que echarse "las manos a la cartera" porque, según ha dicho, el Partido Socialista ha sido "siempre" sinónimo de "paro, despilfarro y sablazo fiscal".

El presidente de los 'populares' se ha comprometido a bajar los impuestos si logra gobernar tras las generales. "Bajar impuestos siempre ha reactivado la economía. Nosotros no somos como el PSOE", ha aseverado.

Casado ha afirmado que el PP tiene un "plan para España" que incluye este "plan de choque" en materia de vivienda. Según ha dicho, el PP no quiere "volver a la España en blanco y negro del PSOE" sino "recuperar el futuro" que, a su juicio, ha vuelto "a robar el Partido Socialista".