Casado pide a Vox responsabilidad porque en campaña electoral "no vale todo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado a Vox que en campaña electoral "no vale todo" y le ha pedido responsabilidad por "hacer publicidad engañosa" con los carteles electorales en los que compara el gasto público mensual para mantener a menores extranjeros inmigrantes con las pensiones de jubilados españoles.

"En campaña no vale todo. Hay que hablar a los madrileños claro y decir que si hay un problema de seguridad ciudadana en Madrid la competencia es del Ministerio del Interior y habrá que tomar medidas para fortalecer a los cuerpos de la Policía Nacional y dar más fondos para fortalecer a los policías locales", ha puntualizado Casado tras criticar la política migratoria del presidente del Gobierno.

Casado ha acusado a Sánchez de provocar un "efecto llamada" a la inmigración irregular y ha reiterado su petición para alcanzar un "acuerdo de Estado" en materia de inmigración y seguridad ciudadana.

"Han rechazado una ley contra la ocupación ilegal y están negando el incremento de la delincuencia, aunque eso no da derecho a ningún partido a hacer publicidad engañosa y a intentar dividir a la sociedad", ha reiterado el dirigente del PP respecto a los carteles electorales de Vox.

No obstante, fuentes del partido han incidido en que no consideran que haya xenofobia en Madrid ya que la mayoría de los ciudadanos son solidarios y "Madrid no es Almería".

Algunos diputados del grupo parlamentario han sido hoy muy contundentes cuando han comentado a la prensa del Congreso que la acción electoral de Vox es una campaña "lamentable, horrible y populista".

Casado también se ha referido al debate electoral de esta noche en Telemadrid con los seis principales candidatos a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y ha vuelto a apoyar la gestión de la candidata Isabel Díaz Ayuso "que es lo que necesita Madrid" por su buena gestión y "valentía" para afrontar una pandemia sin ayuda del Gobierno central.

"Y enfrente el PSOE que solo se está peleando que ver quién queda segundo, tercero o qué consejería se reparte en ese Frankenstein a la madrileña que pretenden hacer", ha criticado tras apuntar que "a Sánchez se le puede ganar si unimos votos en torno al PP porque la casa del centro derecha es más necesaria que nunca". EFE