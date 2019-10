Casado pide a Sánchez transparencia y no "ocultar el infierno fiscal" con el que cuadrar las cuentas si sigue en Moncloa

Tras la carta de Bruselas, dice que la historia se "repite": "La carroza que siempre promete el PSOE se convierte en calabaza después"

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles "transparencia" y "responsabilidad" al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, tras la carta de la Comisión Europea advirtiendo de que su plan presupuestario puede incumplir las reglas fiscales europeas. Dicho esto, ha solicitado al Gobierno socialista que "no oculte el infierno fiscal con el que pretende cuadrar las cuentas" si sigue en Moncloa.

"La historia se repite: la carroza que siempre promete en campaña el PSOE se convierte en calabaza cuando pasan las elecciones", ha señalado Casado en un acto en Vila-Real (Castellón) junto a la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, tras visitar las instalaciones de Porcelanosa en la localidad. Después se desplazará a Teruel y a Cuenca.

Tras esa carta de Bruselas, Casado ha recalcado al Gobierno de Sánchez que "ni puede ocultar información ni puede engañar a los españoles". "El cheque sin fondos que plantean para intentar ganar votos al final se revela que lo pagan los mismos", ha enfatizado.

En este sentido, el líder del PP ha insistido en que el Ejecutivo de Sánchez "no puede proponer un cheque en blanco para el gasto público" y que luego nos demos cuenta por Bruselas que "es un cheque sin fondos".

COMPARA A SÁNCHEZ CON ZAPATERO

"Igual que Zapatero con el 'plan E' acabó teniendo que recortar pensiones y sueldos de funcionarios y creando tres millones de desempleados, vemos que Pedro Sánchez con sus 370 medidas y con los Presupuestos pactados con Podemos oculta los seis mil millones de subida de impuestos y además engaña a los españoles al decir que va a incrementar 30.000 millones de gasto público", ha manifestado.

El presidente de los 'populares' ha subrayado que Sánchez no puede "reconocer" esa subida de seis mil millones en impuestos con los que, a su juicio, "va a castigar a las clases medias y trabajadoras" de España.

Por eso, ha solicitado al Gobierno "responsabilidad y transparencia" porque en caso contrario, ha avisado, los españoles verán que el PSOE es "sinónimo de paro, despilfarro y déficit público".

"No queremos volver a la etapa en la que en España se destruían 7.000 empleos todos los días. La crisis se puede parar, pero como ha dicho Bruselas ya siendo responsables y no proponiendo gastos desproporcionados, y no ocultando el infierno fiscal con el que pretenden cuadrar estas cuentas si siguen en el Gobierno", ha concluido.