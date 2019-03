Casado pide a Sánchez que traslade el debate desde las redes al 'cara a cara'

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al jefe del Ejecutivo y rival en las urnas el 28 de abril, Pedro Sánchez, que traslade el debate desde las redes sociales a los 'cara a cara' como una manera más de contribuir a una "regeneración política" junto a la lucha contra los tránsfugas y 'pucherazos'.

La regeneración "es también no mentir, no manipular, no extender bulos ni lanzar insidias contra algunos políticos, sino debatir cara a cara en vez de lanzar posverdades, medias verdades y difamaciones por las redes sociales", ha advertido durante un acto celebrado este jueves en Valladolid con militantes y simpatizantes.

"Los 'dóberman' acabaron en mayorías absolutas del PP", ha recalcado Casado en alusión a la 'fake new' (noticia falsa) de la que se ha declarado víctima sobre una propuesta relacionada con la maternidad de mujeres extranjeras en situación irregular dentro de España, que en su opinión ha sido distorsionada intencionadamente.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros entre los que ha mencionado a Carmen Calvo (vicepresidenta y Presidencia) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), han publicado comentarios en las redes sociales, "falsedades a sabiendas de que lo eran", ha denunciado.

"A mí nunca se me ocurriría decir de ellos que han propuesto cambiar niños por papeles", ha resumido antes de elogiar a los periodistas de El Mundo que a su juicio sí publicaron una información "veraz y rigurosa" al respecto que "ahora han intentado manipular poniendo en duda mi credibilidad y respeto".

Visiblemente enojado, delante de unas trescientas personas entre afiliados, simpatizantes y candidatos del PP, ha insistido en que "no todo vale en política", por lo que ha exigido la convocatoria de "debates en buena lid".

"Nos tenemos que tomar en serio todos la regeneración pública: votantes y candidatos, periodistas y políticos" ante las próximas citas electorales: generales (28 de abril) y europeas, autonómicas y municipales (26 de mayo), ha subrayado.

Después de "romper un lanza" por los "buenos periodistas y políticos que no nos escondemos", ha pedido que no se cierren los ojos ante los problemas que atraviesa España, ha reclamado un debate "con un poco de sensatez y de vergüenza ajena" y apelado a un voto "sensato, no el útil y el del miedo".

El PP, ha resumido, está preparado para estas citas con el aval de un balance de gestión, credibilidad, equipos y propuestas: "que presenten las encuestas que quieran porque los españoles saben que España no va bien", ha insinuado respecto al PSOE.

Casado ha compendiado su programa en la "unidad y vertebración territorial desde un Estado de las Autonomías leal y útil, que acerque los servicios al usuario, que sea eficiente, honesto y austero a la hora de administrar los recursos".

La unidad nacional, ha agregado por otra parte, "sólo la defiende el PP", mientras que el resto "no hace más que soflamas o no saben responder a este desafío".

El proyecto de los populares, ha proseguido en esta línea, es el de "recuperar la dimensión internacional de España" y regresar a su condición de líder de naciones.

La garantía de la igualdad de oportunidades, la creación de empleo mediante las condiciones para ello, la defensa de las fronteras, el compromiso social con los jóvenes, la lucha por la igualdad y la reivindicación de las víctimas del terrorismo ha enumerado entres las prioridades de su partido.

Casado ha cerrado así una jornada en Valladolid donde ha recogido un galardón al personaje público que mejor comunica en Castilla y León, concedido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y visitado en Simancas el Archivo Histórico General.