Casado pide a Sánchez que deje de "hacer gestos" al independentismo porque "no son mayoría", como dice CEO catalán

Defiende que el PP sea "contrapeso" el 26M para que el PSOE no tenga "autopista libre" para pactar y hacer "guiños" a los independentistas

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de "hacer gestos" a los independentistas "como si fueran una mayoría" en Cataluña porque no lo son y lo que quieren es "romper la igualdad" de los españoles y "dividir" España.

"Claro que no son mayoría", ha proclamado, después de que la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat hecha pública este viernes señale que los ciudadanos de Cataluña que se oponen a la independencia superan a los partidarios, con un 48,6% que no quieren que sea un Estado independiente y un 47,2% que sí. Es la primera vez desde junio de 2017 que los contrarios a la independencia de Cataluña superan a los favorables

En un acto en Zaragoza, para apoyar a los candidatos a las municipales y autonómicas, Casado ha destacado que esa encuesta catalana dice que los independentistas "no son mayoría", algo que "ya sabían" y que "hoy reconoce incluso el propio estudio demoscópico de la Generalitat".

De hecho, ha subrayado que ya no lo fueron en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017, pero "el problema" es que el voto constitucionalista entonces "no fue útil" porque el ganador de esas elecciones, en alusión a Inés Arrimadas (Cs), no se presentó a la investidura, no llevó a cabo más adelante una moción de censura para desalojar a Quim Torra ni hizo una política para "poner coto" a la Generalitat.

"¡Claro que no son mayoría!", ha exclamado, para pedir a Sánchez que "deje de hacer gestos como si fueran mayoría". Según ha añadido, los independentistas lo que quieren es "romper la igualdad de los españoles y dividir" España.

LA DESIGNACIÓN DE ICETA.

En este punto, el presidente del PP ha criticado la elección del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para presidir el Senado, cuando defendía que "hubiera indultos" a los líderes independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.

En su intervención, Casado ha reivindicado la Constitución, que es la "ley de leyes", y ha señalado que trabajará para que "nadie" vaya contra la legalidad y la convivencia, "que es lo que se pretende hacer en Cataluña y, por desgracia", el Gobierno de Sánchez "ha estado tolerado".

"Ahora no solo se tolera sino que se hacen gestos para recibir su apoyo y seguir gobernando. De esto también van las próximas elecciones del 26 de mayo", ha avisado, para subrayar que el PSOE ha "ocultado" esos pactos con los independentistas.

CONTRA PROYECTOS "SUPREMACISTAS Y EMPEQUEÑECEDORES"

El líder del PP ha indicado que ahora, aunque el PSOE ha cosechado una victoria "escasa" con 123 escaños, Sánchez pude gobernar con los votos de Podemos y ERC como "apunta la vía Iceta que están anunciando".

Por eso, ha dicho que el PP debe ser "contrapeso" el 26 de mayo en autonomías y municipios y dejar claro que el PSOE no tiene "autopista libre para pactar con quien quiera" y seguir "haciendo guiños a los independentistas y los comunistas de Podemos".

Con la basílica del Pilar de fondo y junto al río Ebro, el presidente del PP ha afirmado que "nadie va a levantar fronteras en el Ebro". "No queremos mirar hacia Cataluña, País Vasco o Navarra y ver proyectos secesionistas, supremacistas y empequeñecedores", ha aseverado, para añadir que España "es una gran nación que siempre ha mirado hacia afuera".