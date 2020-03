Casado pide a Sánchez no humillar a víctimas del terrorismo por negociar PGE

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que en la negociación de los presupuestos generales del Estado "no puede entrar la humillación a las víctimas" del terrorismo con condiciones como el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco.

En declaraciones en el acto en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, este miércoles en Madrid, ha reclamado que tampoco se haga "un blanqueamiento de terroristas", que no deben ir a la televisión pública ni ser tratados como "hombres de paz", en referencia a Arnaldo Otegi.

Casado ha coincido en esta reclamación con las víctimas del terrorismo que le han dicho al Gobierno, en el mismo acto, que "no todo vale por un sillón" y sacar adelante unos presupuestos no justifica pactar "con los herederos de Batasuna-ETA", a la vez que han indicado que siguen recopilando datos para poder ilegalizar a Bildu.

El presidente de los populares ha manifestado que su postura sobre ilegalizar este partido también es "clara", ya que fueron ellos los que instaron a las instancias judiciales a hacerlo con Sortu, y otros nombres posteriores, y ha lamentado que ahora mismo tengan la "legalidad" bajo la figura de EH Bildu.

Pero también considera que, aún así, no tienen "la moralidad" como para ser "interlocutores que pongan o quiten gobiernos o pacten presupuestos".

Por eso, se ha dirigido al Gobierno centra y al vasco, que reclama el acercamiento de presos "probablemente de acuerdo con Bildu", según Casado, que en la negociación de los presupuestos no puede entrar esa humillación a las víctimas del terrorismo.

Así, ha dicho que este Día Europeo de la Víctimas del Terrorismo es un día de recuerdo, por las de los atentados del 11M de hace 16 años y otros, pero además es una jornada de "reivindicación" y de "reclamación" para que los terroristas "no tengan ningún beneficio que no tuvieron matando".

Y ha insistido en las reclamaciones de su partido para que no prescriban los crímenes, que no se permitan homenajes a terroristas y que no obtengan beneficios los presos que no colaboran en el esclarecimiento de los crímenes que siguen impunes.