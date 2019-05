Casado pide "remar en la misma dirección" al PP, que Rajoy ve donde siempre

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado este viernes a todo el partido a "remar en la misma dirección" y ha considerado que la formación "no ha cambiado", algo en lo que ha coincidido el expresidente Mariano Rajoy, que cree que los populares no han variado su posición ideológica y están donde "siempre".

Durante un acto en Zaragoza, en el que ha presentado el programa para las elecciones europeas del 26M a orillas del Ebro, Casado ha lanzado un mensaje en clave interna y se ha mostrado convencido de que este esfuerzo conjunto es algo que ya hacen tanto la dirección nacional como las regionales y provinciales.

A su juicio, el partido "no ha cambiado" sino que lo que ha cambiado es la sociedad española "porque hay un Gobierno que ha manipulado la realidad, que ha mentido", ha acusado a los socialistas.

"Y que cada uno nos ubique, no sé si estamos en el centro, en el medio pensionista, en la derecha, en el centro derecha, me da igual, estoy donde siempre ha estado el PP", ha dicho el líder popular.

Rajoy, por su parte, ha hecho este viernes campaña a pie de calle en Zamora, donde ha asegurado que su partido no ha variado su posición ideológica porque "siempre ha estado en el mismo sitio" y sigue siendo "una gran fuerza política, la mayor de España".

El expresidente del PP, que hará campaña en más sitios de cara a las elecciones municipales, europeas y autonómicas, ha explicado que aunque está retirado de la vida política "eso no significa" que no le importe lo que pasa en su país y su partido y ha negado que su formación no contara con él en las elecciones generales.

Ha reconocido que el PP no obtuvo los resultados que hubiera "deseado" y ha abogado por mirar hacia adelante con el objetivo de conseguir "los mejores resultados posibles y aquí ganar".

Para las elecciones del 26 de mayo, Casado ha reclamado a los electores que evalúen a la hora de votar lo que considera una "irresponsabilidad" de Ciudadanos y Vox, al no haber querido unir el voto para las generales y "celebrar la victoria" del socialista Pedro Sánchez.

"Los ríos discurren, a veces van más altos y a veces más bajos, como los partidos, pero al final siempre se llega remando en la misma dirección a buen puerto", ha afirmado Casado, en el inicio de la campaña para el 26M después de la debacle sufrida por el partido en las generales de abril.

El PP va a "ganar" porque tiene la "razón" y es la "mejor garantía" para el futuro de España, ha concluido al final de su intervención.

Un discurso en el que Casado ha reivindicado su manera de hacer campaña, tanto la del 28A como esta que acaba de empezar, "diciendo la verdad", y ha constatado que va a seguir con la misma estrategia.

También ha criticado la actitud de otros partidos que "han mandado wasaps mintiendo", en una referencia velada a Vox, lo que ha contrastado con la actitud del PP que no va engañar a los electores por "intentar sacar un puñado de votos".

Así que su campaña será "diciendo la verdad, aunque duela, porque lo que nos duele es España", ha aseverado.

En el acto han participado la candidata número uno al Parlamento europeo, Dolors Monserrat; el comisario europeo Miguel Ángel Arias Cañete, el candidato a la Comunidad de Aragón, Luis María Beamonte, y a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, entre otros.

Montserrat ha reclamado a los electores que vayan a votar el 26 de mayo con el "corazón europeísta" para frenar a los nacionalismos y populismos, que quieren "debilitar", por lo que ha pedido el voto par el PP que forma parte del partido más grande del continente. "Digamos sí a Europa porque es decir sí a España".

La candidata europea ha asegurado que el PP va a impulsar la reforma de la euroorden para que "nunca más un fugado de la Justicia" -en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont- pueda presentarse a unas elecciones representando a España, cuando "lo único que quiere es romperla".

El PP incluye en su programa electoral para Europa ampliar la euroorden para los delitos de sedición y rebelión, fortalecer el papel de la Agencia Frontex para garantizar el control de las fronteras exteriores de la UE y aprobar la Carta Europea de las Víctimas del Terrorismo, entre otras medidas.