Casado pide que "nadie experimente con un voto" y apela a una España unida

El presidente popular, Pablo Casado, ha hecho un llamamiento a "no experimentar con un voto" en las próximas elecciones de abril y mayo, en relación con fuerzas minoritarias, y ha apelado a la responsabilidad de votar al PP, que apuesta por "una España unida y vertebrada".

Casado ha realizado estas afirmaciones en un acto de presentación de las siete candidaturas del PP a los municipios de cabeceras de comarca de La Rioja, en el que también han intervenido el presidente del PP y del Gobierno riojanos, José Ignacio Ceniceros, y a vicesecretaria nacional de Política Social y alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra.

"Que nadie experimente con un voto que, al final, es el que tiene que decidir si en España sigue mandando Torra a través de Sánchez o si en España se crea empleo", ha dicho Casado.

En este mismo contexto, ha pedido que "nadie experimente con un voto" que haga que manden "los populistas de Podemos para hacer unos presupuestos ruinosos o que España dependa de los batasunos o los independentistas".

Casado ha apelado al voto al partido que apuesta por un país en el que "se garantizan las pensiones", por "una España unida, vertebrada, cohesionada y orgullosa ser la mejor nación del mundo", que es la que en el PP "queremos" y "vamos a ganar".

Ha subrayado que lo que se vota el 28 de abril, en las elecciones generales, o el 26 de mayo, en las municipales y autonómicas, "va a condicionar, en gran medida", el futuro de los próximos cuatro años, al menos, ha dicho, en la mayoría de comunidades donde no vuelve a haber elecciones autonómicas.

Casado ha defendido la base que tiene su partido, frente a otras fuerzas políticas en España, donde el PP "ha gobernado dos etapas magníficas de la democracia y después pasó que nos dejaron las arcas vacías y una deuda al borde del rescate", en alusión al PSOE.

Tras aquella etapa, ha proseguido, "tuvo que venir un Gobierno de Rajoy a coger el toro por los cuernos" y, después, "de nuevo, llegó Pedro Sánchez, con una moción de censura, apoyado en los independentistas y los batasunos, y ahora amenaza con dejarnos lo mismo por tercera vez".

Para Casado, "España se construye desde abajo y no con los que han demostrado que no saben gestionar o los que llevan dos meses desaparecidos, como Vox; o los que no tienen ningún proyecto o con un PSOE que, por tercera vez, ha conseguido fundir este país".

Ha criticado que el PSOE lleva ahora "la misma pauta" con cesiones a "los independentistas, pactando con los comunistas o financiar una campaña a costa del bolsillo del contribuyente".

Por ello, ha dicho que el PP "va a volver a dejarse la piel" para "no dejar a España en manos del PSOE" y, además, "vamos a ganar las elecciones y a sumar un gobierno suficiente" y "de nada le va servir a Sánchez la alianza con los comunistas de Podemos, los independentistas de Torra o los batasunos de Otegi".

En su intervención, Casado también se ha referido a sus compromisos y propuestas económicas, entre las que ha citado que una empresa se pueda crear en cinco días hábiles.

Ha añadido que el PP, si gana el 28 de abril, "no va a defraudar" a España, ya que lo que quiere es que "a la gente le vaya a mejor" porque su partido es el único que garantiza el bienestar de los españoles e incrementará las pensiones.

A su llegada al lugar donde se ha celebrado el acto, Casado ha sido abucheado por parte de un grupo de bomberos de Logroño.