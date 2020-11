El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha invitado este sábado "al socialismo moderado, a la izquierda patriótica, sensata", a unirse al PP en la construcción de la alternativa a la reforma educativa, sobre la que ha dicho: "Ganarán en esta ley, pero no convencerán".

Casado, que ha participado en Valencia en un acto del PP con representantes del sector educativo, ha aseverado que el PSOE "ya no es el Partido Socialista, es el Partido Sanchista", y ha asegurado que ya no reconoce en él a la izquierda que contribuyó a la historia de España, a la educación, a la sanidad o a la Transición.

Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "como el perro del hortelano, ni come ni deja comer" en cuestiones como las competencias de las autonomías para gestionar la pandemia, bajar impuesto o la poder "mejorar" la calidad educativa.

En su intervención, Casado ha aseverado que el PP "se ha quedado" como el "único" partido que "defiende el estado autonómico tal y como lo consagra la Constitución", ya "algunos que se han hecho federalistas, otros confederalistas, otros ahora jacobinos centralistas, otros son independentistas".

En este sentido, ha indicado que es "curioso que estos partidos que quieren ir más allá de la independencia incluso están atacando la autonomía que tienen las autonomías españolas para ciertas cuestiones".

"Pedro Sánchez es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. No come porque no hace lo que se le obliga", ha aseverado, para señalar que "como presidente del Gobierno tiene responsabilidades como por ejemplo frente a la pandemia y sin embargo se oculta a las autonomías para aquellas gestiones y el solo visita hospitales ocho meses después para decir que va a acabar el virus con una vacuna que aún no sabemos cuándo va a llegar". Ha incidido en que "tampoco cumple su responsabilidad de mejorar la finaciación autonómica".

Además, ha subrayado que Sánchez "no deja comer en las competencias que tienen las autonomías, que la Constitución les permite y que van muy bien". "No les deja comer en el margen fiscal que tienen las autonomías para bajar impuestos e intenta que aquellas administraciones donde los bajamos ahora se tengan que armonizar", una armonización, ha defendido, que va "contra la ley". Ha remarcado que Sánchez tampoco "deja comer en la capacidad que tienen las autonomías para mejorar la calidad educativa".

Bajo estas premisas, ha afirmado que "cuando algunos partidos dicen que está muy mal lo de las autonomías hay que recordar que cuando hay un mal gobierno a nivel nacional sirven para esto", para "paliar los efectos de malas leyes a nivel estatal".

Con todo, se ha referido a la Ley Celáa para acusar a Sánchez "entrar como elefante en cacharrería en las cuestiones que funcionan bien".