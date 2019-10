Casado pide aglutinar el voto en la casilla" de PP porque Sánchez es "sinónimo de bloqueo" y "traiciona a todos"

Abre la campaña en Sevilla asegurando que Sánchez está "inhabilitado" como candidato si defiende la plurinacionalidad

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que su partido es la "única garantía de desbloqueo" que puede sacar a España de la "parálisis" y "cambiar las cosas a mejor" frente al jefe del Ejecutivo en funciones que ha presentado como "sinónimo de bloqueo" y una persona que ha "traicionado a todos". Tras enumerar las principales propuestas de su "agenda para una nueva mayoría", se ha comprometido a "gobernar para todos" si gana las elecciones del 10 de noviembre.

Así se ha pronunciado ante un millar de personas -según fuentes del partido-- que ha asistido al acto de apertura de campaña de las generales en el Hotel Barceló Renacimiento de la Isla de la Cartuja (Sevilla), en el que también han intervenido el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.

Andalucía es una comunidad clave para llegar a Moncloa, dado que reparte 61 escaños al Congreso y lograr más diputados en esta región ayudaría a Casado a recuperarse del descalabro electoral que sufrió en abril, donde pasó de 137 a 66 escaños. Consciente también el PSOE de la importancia de esta tierra, el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha elegido de la misma manera la capital andaluza para dar el pistoletazo de salida a la campaña.

EL PP "ÚNICA GARANTÍA DE DESBLOQUEO"

Casado ha centrado sus ataques en Sánchez, al que considera "sinónimo de bloqueo". De hecho, ha dicho que cuando ha estado al frente del PSOE, España ha estado "bloqueada" y que solo no lo hizo cuando "le hicieron dimitir en 2016" por rechazar la abstención a Mariano Rajoy. Según ha añadido, entonces "quería llevar a España a unas terceras elecciones" y en eso "parece que está ahora si le va mal el resultado".

Además, ha acusado de nuevo a Sánchez de "traicionar" a la socialista Susana Díaz, a Albert Rivera (Cs), a Pablo Iglesias (Podemos) y a Mariano Rajoy. "Es una persona que ha traicionado a todos, no pacta con nadie", ha asegurado, para añadir que el candidato socialista "no va a conseguir" ahora en noviembre lo que no ha logrado estos meses.

En este sentido, ha resaltado que España está "bloqueada porque lo ha querido la izquierda" y porque "lo ha querido el secretario general del PSOE". "Nos presentamos como la única garantía de desbloqueo", ha abundado, para agregar que el PP siempre ha negociado con todos los partidos "menos con los independentistas y los batasunos".

En este escenario, Casado ha afirmado que si el PP saca un escaño más en las urnas el próximo 10 de noviembre conseguirá "desbloquear, pactar y evitar la parálisis que está desangrando la economía, la prosperidad y la unidad nacional de España". "Cualquier voto que no vaya al PP hará posible que el PSOE pueda volver a ser investido con su candidato Pedro Sánchez", ha enfatizado, ante un auditorio entregado.

Tras señalar que Sánchez debe su cargo y su despacho en Moncloa a los independentistas y a Bildu, que se abstuvo en la moción de censura, ha indicado que el candidato socialista ha planteado los comicios como un "referéndum" y un "plebiscito". "Frente a ese referéndum, solo hay una casilla para decirle a Sánchez que no siga en el Gobierno: la del PP, el único partido que ha dicho que no va a facilitar su investidura", ha aseverado.

SER "HUMILDES" Y RECONOCER "ERRORES"

Después de los casos de corrupción que han afectado al partido, Casado ha reconocido que tienen que ser "humildes y reconocer" que no han sido "perfectos". "Como todo el mundo en la vida, este partido ha podido cometer errores y nuestro compromiso es que no se repitan", ha afirmado, para subrayar que las "luces han sido mucho más amplias que las sombras" y están "orgullosos" de su historia.

En la parte final de su discurso, ha presentado su agenda para la "nueva mayoría" basada en un proyecto "común" y la "concordia", subrayando además que el Partido Popular es un "partido de Estado y de gobierno". Entre sus principales medidas, ha destacado una rebaja "histórica" de impuestos o el aumento de las pensiones. "Mi compromiso cuando lleguemos a presidir el Gobierno de España es revalorizar siempre las pensiones", ha prometido.

Además, el presidente de los 'populares' ha identificado al PP con el "partido de las familias" y ha anunciado que si gana impulsará una Ley de Maternidad para ayudar a las mujeres que quieran ser madres. En materia climática, ha apoyado la propuesta del Gobierno para que la Cumbre contra el Cambio Climático se celebre en Madrid porque es un asunto en el que, según ha dicho, van "todos juntos".

LA PLURINACIONALIDAD

En cuanto a la situación en Cataluña, ha afirmado que el PP es la "garantía para que España siga unida" y ha recalcado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no puede seguir "ni un minuto más" al frente del Gobierno catalán mientras "haya violencia y kale borroka". Por eso, ha dicho que si gana, le mandará un requerimiento para que cumpla sus obligaciones constitucionales y, si no lo hace, el Estado "actuará en todas las competencias que está malversando la Generalitat" como ya hizo Mariano Rajoy con el artículo 155.

También ha acusado a Sánchez de incluir en su programa electoral la "plurinacionalidad" y ha afirmado que "no puede ser candidato a presidir la nación española alguien que no cree en la nación española". A su entender, si sigue defendiendo ese concepto, eso le "inhabilita" como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Casado se ha comprometido a "no defraudar" a los españoles si llega al Gobierno porque está en política para "ayudarles y conquistas sus sueños". "Si unen su confianza en torno al PP, nada les va a parar", ha demandado, apelando así a la necesidad de evitar la fragmentación del espacio de centro-derecha que castigó a su partido en los comicios de abril.

En este sentido, ha afirmado que el PP "vuelve con más fuerza que nunca" para representar y servir a los españoles porque en España "hace falta un gobierno de verdad" para afrontar una posible crisis económica y al que "no le tiemblen las piernas" con los independentistas. "Somos un partido que quiere gobernar para todos", ha finalizado.