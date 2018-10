Casado pide el 155 y Ábalos le responde que "el diálogo no es de débiles"

El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a pedir al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, donde la situación "se complica", y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le ha respondido defendiendo la vía del diálogo. Y el diálogo, ha recalcado, "no es de débiles".

Casado y Ábalos han presentado esta tarde el libro "Leonor. El futuro condicionado de la monarquía", de la periodista Carmen Remírez de Ganuza, y ambos han puesto en valor la figura del Rey en un momento político como el actual.

Pero al ser preguntados por la autora sobre la situación en Cataluña, las respuestas han sido muy distintas.

"Me duele España y me duele sobre todo por Cataluña, el problema más grave y las horas más graves" de España se están viviendo "ahora" allí, ha dicho Casado, quien ha advertido de que "cada día que pasa en que el Gobierno no pone orden con la Constitución" la situación "se complica".

Pero Ábalos ha insistido en que los españoles saben que la solución a los conflictos no se consigue añadiendo más conflicto sino "con más democracia y más legalidad".

Tras asegurar que el independentismo en Cataluña "está más débil que hace un año" porque está "más fragmentado y más desorientado" y tras poner en valor que los Mossos hicieran frente a la "turba" que protestó el día 1, algo que no se vio hace un año, Ábalos ha insistido en que no se puede poner en peligro la convivencia.

Y ha subrayado que no es "blando", sino "responsable", por defender el diálogo. "El diálogo no es de débiles", ha sentenciado.

Antes, ambos dirigentes políticos han puesto en valor la figura de Felipe VI y han recordado el histórico discurso que un año atrás dio en respuesta al referéndum ilegal en Cataluña.

Así, Casado ha señalado que en su discurso del 3 de octubre de 2017 el Rey "dejó claro que la Corona es el mejor garante de la unidad de España".

Y Ábalos ha recordado que aquel discurso de Felipe VI en defensa de la unidad tuvo una gran relevancia histórica como el que dio su padre, Juan Carlos I, defendiendo la democracia tras el intento del golpe de Estado de 1981.

El ministro y secretario de Organización socialista, que ha aclarado que no renuncia a sus valores republicanos pero ha asegurado que dichos valores no son incompatibles con el sistema actual, ha señalado además que Felipe VI tiene aún por delante la necesaria modernización de la monarquía.

"El verdadero hito del Rey todavía está por escribirse", ha augurado Ábalos.

Al inicio del acto, Pablo Casado ha valorado que la autora haya elegido para presentar su libro a un dirigente socialista y otro popular, porque tanto el PP como el PSOE han demostrado "responsabilidad de Estado en lo que atañe a la Jefatura de Estado" y ambos partidos son los "herederos orgullosos" de la "Transición ejemplar".

Por su parte, Carmen Remírez de Ganuza ha explicado que esta obra "no es una biografía sobre una niña de trece años" sino una reflexión sobre la monarquía y su futuro representado en el Principado de Asturias.

También ha recalcado que la futura Reina tendrá un relato que hacer, como lo hizo en su momento Juan Carlos I, al conseguir "equivalencia entre monarquía y democracia" o como trabaja en hacerlo Felipe VI, tratando la "equivalencia entre monarquía y Estado".

"A Leonor le queda otro tipo de relato, monarquía equivalente a igualdad", ha recalcado.