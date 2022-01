Casado pedirá la comparecencia de Sánchez si no informa sobre Ucrania

El presidente del PP, Pablo Casado, solicitará la comparecencia parlamentaria del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si este no informa al Congreso de un posible envío de efectivos militares a Ucrania, aunque ha asegurado que su apoyo "en una cuestión de Estado" como esta no está condicionado a que se produzca esa información.

En declaraciones junto al estand de Castilla y León en Fitur durante un recorrido por la Feria, el presidente del PP ha insistido en que el Gobierno cuenta con todo su "apoyo para cumplir sus obligaciones en el marco de la Alianza Atlántica" y ha subrayado que "la posición del Partido Popular es una posición de Estado".

"Si la OTAN requiere el desplazamiento de buques de la Armada o un despliegue aéreo o de tropas, nosotros lo apoyaremos porque pensamos que es clave para garantizar la paz en Europa, la integridad de algunos de los países con los que compartimos política de vecindad y el progreso económico y social asociado a esa estabilidad geoestratégica", ha garantizado.

Sin embargo, "dicho esto" y "en paralelo", ha lamentado que "el Gobierno no ha avisado al principal partido de la oposición" y ha recordado que, "en estos casos, además, estaría obligado a informar a las Cortes de cualquier decisión de movimiento de tropas".

Casado ha manifestado que su partido ya apoyó en Felipe González en la operaciones que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia y en Medio Oriente y ha comentado que no va a hacer "campañas de 'No a la guerra'" en el caso de que "hubiera un movimiento de tropas, aunque esperamos que la vía diplomática se agote y no haya ningún tipo de conflicto armado en el Este de Europa".

Además, Casado quiere escuchar la opinión sobre este tema de "los ministros de Podemos que están en contra de la OTAN y a favor de Rusia", que digan "si están de acuerdo con la posición de la ministra de Defensa, del ministro de Exteriores y, entiendo, del presidente del Gobierno"

"Me gustaría escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz porque creo que el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no está de acuerdo e incluso está comparando esto con un belicismo del que ya nos acusó la izquierda al Partido Popular igual de injustamente que si ahora le acusaran al señor Sánchez", ha declarado.

Por otra parte, preguntado por las figuras poco convencionales -algunos, como el propio Casado, las han comparado con "muñecos de budú"- que componían un nacimiento instalado en un principio en el estand de España en la Exposición Universal de Dubai, el presidente del PP ha dicho que él, "como católico", se siente "ofendido".

"Son ganas de humillar a mucha gente que lo único que quiere es llevar sus creencias en el entorno particular y que el Gobierno lo respete", ha apuntado, antes de opinar que "el Gobierno jamás permitiría que se ofendiera a otras religiones" y preguntarse "por qué ofende a la religión que, según el CIS, es la que profesan la mayoría de los españoles, asumiendo que somos un estado, por supuesto, no confesional". EFE

