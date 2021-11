Casado participa en el Congreso del Sindicato Unificado de Policía en Toledo

El presidente del PP, Pablo Casado, tiene previsto participar este miércoles en el XII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía, que se celebra en Toledo desde este martes y hasta el jueves 2 de diciembre.

Casado, que intervendrá a las 9.30 horas en el congreso del SUP que se celebra bajo el lema "Juntos defendiendo tus derechos", participará en esta reunión cuatro días después de que también secundó la manifestación en Madrid convocada por la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol) en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En este congreso se definirá la hoja de ruta de los próximos cuatro años de esta organización sindical, cuya secretaria general del SUP, Mónica Gracia, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defienda a los agentes contra lo que ha calificado de "continuos ataques" cometidos en el Congreso hacia ellos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gracia ha asegurado que trabajan para que "no vea la luz" la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Tras criticar que Marlaska y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, aprovecharon la pandemia para dejar de convocar a las organizaciones sindicales, Gracia ha explicado que las conversaciones fueron retomadas el pasado 15 de noviembre.

Así, el portavoz nacional del SUP, Carlos Morales, ha anunciado que la plataforma "No a la España insegura", que engloba a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, proseguirá con las movilizaciones en caso de que el Ejecutivo no retroceda en la modificación de la ley.