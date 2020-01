Casado lamenta que Sánchez le regale "impunidad" a Torra y Bildu para los PGE

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no todo vale" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ni "la impunidad que le está regalando" al presidente catalán, Quim Torra, ni a Bildu.

Casado, que ha visitado una almazara sevillana, ha defendido que Sánchez no se debería reunir con Torra la próxima semana y que Bildu debería condenar "de una vez por todas" la historia criminal de ETA.

El presidente de los populares, que participará en el homenaje al concejal Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García, asesinados hace 22 años por la banda terrorista, ha señalado que "los herederos de ETA, los batasunos, los de Bildu", no pueden ser interlocutores políticos.

Ha insistido en que no se puede producir un acercamiento de presos vascos hasta que no ayuden "a esclarecer de forma efectiva" los 300 asesinatos "impunes", ya que cree que estos presos "tienen información" que no utilizan "para no autoinculparse" o para "no emborronar más" la labor política "de los que no han condenado sus crímenes". EFE

ebg/fs/bal