Casado ve "intolerable" el chat de militares retirados y avisa que el Rey tiene una función de "imparcialidad absoluta"

Espera que, una vez que está en manos de la Fiscalía, haya un procedimiento para "depurar las responsabilidades que sean oportunas"

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "intolerable" el chat de militares retirados y ha dicho que espera que, una vez que este asunto está en la Fiscalía, se abra un procedimiento para depurar responsabilidades. Además, y ante las apelaciones que están realizando ministros como Alberto Garzón para que el Rey se desmarque de los militares, ha subrayado que el monarca tiene una función de "imparcialidad absoluta".

"Vi anoche este chat y me parece absolutamente lamentable e intolerable. He conocido por los medios de comunicación que ya está en manos de la Fiscalía y, por tanto, espero que haya un procedimiento para depurar las responsabilidades que sean oportunas", ha declarado Casado en Roses (Girona), donde se ha reunido con los presidentes de cofradías de pescadores junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández.

El Ministerio de Defensa ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido de ese chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas.

DESTACA EL "COMPROMISO" DE LA CASA REAL CON LA DEMOCRACIA

Ante las voces que piden que el Rey se desmarque de los militares retirados, como ha solicitado expresamente el ministro de Consumo, Alberto Garzón, Casado ha señalado que "la función del Rey es una función de imparcialidad absoluta como jefe del Estado y como símbolo de la nación española, de su unidad y permanencia".

Dicho esto, ha subrayado que en el caso de Felipe VI esa imparcialidad "ha sido absolutamente escrupulosa durante todo su reinado desde hace ya seis años". "Creo que el compromiso de la Casa Real con la democracia, desde su restauración hace 45 años, ha sido absolutamente irreprochable", ha indicado, para añadir que la ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha contestado sobre este asunto y "está de acuerdo" con ella.

En este punto, Casado ha insistido en que el Rey "está al margen de todas estas cuestiones" y ha recalcado que España cuenta con unas Fuerzas Armadas "comprometidas con la democracia" y "con las libertades fundamentales". "Estoy convencido de que este chat de ámbito privado entra dentro de errores personales que habrá que investigar y depurar en su caso", ha apostillado.

El presidente del PP --que visita Cataluña por quinta semana consecutiva para apoyar a su partido ante las elecciones que se prevén en febrero-- ha asegurado que a él lo que le preocupa son las manifestaciones de "ruptura de la legalidad o de la convivencia" que se hacen desde otros partidos.

"Yo también lo censuro y me gustaría que esos partidos, además de censurar esas noticias, también lo hicieran cuando se alienta a otro tipo de delitos como los que siempre he dicho que se tienen que investigar y condenar", ha recalcado, para añadir que el PP "no tiene filtros ni discrimina" y pide al resto de partidos que "hagan lo mismo".