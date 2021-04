Casado ve "inaceptable" que les tilden de "nazis" y de organización criminal

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que es "inaceptable" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llame "organización criminal" al principal partido de la oposición y ha acusado a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de llamarles "nazis".

"No se puede tolerar, y lo digo sin ánimo de seguir en esta estrategia de confrontación y de polarizar que pretenden (...) En Europa no entienden que una ministra llame nazi al PP (...) No lo vamos a tolerar, y Europa no lo va a tolerar, ha asegurado Casado durante la clausura de una jornada sobre los fondos europeos en Madrid.

Casado ha cargado también contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que según él ha dicho que "peligra la democracia en unas elecciones autonómicas".

"El ministro que dice que hay una organización criminal en la oposición es el que acerca a cien etarras al País Vasco para aprobar presupuestos. La ministra que dice que somos nazis es la ministra del partido que blanquea dictaduras como la venezolana o teocracias como la de Irán", ha agregado el líder del PP.

Y ha defendido que el PP está siendo "responsable" y "comedido" ante "las agresiones a la democracia por parte del Gobierno".

Casado ha clausurado este lunes una nueva jornada organizada por la Fundación Concordia y Libertad, de su partido, en el que los populares se han rodeado de expertos económicos para tratar los fondos europeos. EFE