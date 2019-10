Casado exige a Sánchez "romper sus acuerdos" con los independentistas

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este sábado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "si quiere ser creíble", tiene que "romper sus acuerdos con los independentistas" después de que varios partidos hayan firmado un manifiesto a favor de la autodeterminación.

Casado ha hecho este emplazamiento ante la iniciativa impulsada por una decena de partidos nacionalistas y separatistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos en la que reclaman un acuerdo sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la autodeterminación y la liberación de los "presos políticos".

"Los radicales y nacionalistas socios del PSOE en distintas comunidades autónomas, con Otegi como invitado, firman por la autodeterminación y libertad de los presos condenados por sedición. Si Sánchez quiere ser creíble, debe romper sus acuerdos con los independentistas", ha instado el líder del PP en su cuenta de Twitter.

El manifiesto, rubricado este viernes, cuenta con el apoyo de ERC, el PDeCAT-Junts per Catalunya, EH Bildu, el BNG, la CUP, la Crida y formaciones minoritarias como Demòcrates, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Esquerra Valenciana.

El PNV se ha desmarcado del texto porque considera que el texto se plantea "sin apenas espíritu constructivo y/o propositivo".