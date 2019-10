Casado exige a Sánchez que rompa con Torra y ponga "orden ya" en Cataluña

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ponga "orden ya" en Cataluña y que "rompa con Torra y Junqueras y los que jalean la violencia" si quiere contar con al apoyo de su partido para actuar unidos ante el conflicto catalán.

Casado ha inaugurado en Valladolid la XXV Intermunicipal del partido, bajo el lema 'La España que suma', pero el protagonismo de su discurso ha sido para la situación en Cataluña y para lanzar un "aviso urgente" al Gobierno en funciones para que aplique la Ley de Seguridad Nacional y "restablezca la ley y el orden de inmediato".

Una intervención que ha ido subiendo de tono hasta terminar proclamando que Cataluña "nunca va a ser independiente" y situar a su partido como "dique de contención" ante el desafío de los políticos independentistas que "han destrozado" la comunidad "con la pasividad de otros".

Casado ha reclamado que Sánchez rompa "hoy mismo" los pactos locales con ERC y JxCAT en la Diputación de Barcelona y en más de 40 ayuntamientos porque el PP "no puede seguir apoyando la unidad de criterio de los constitucionalistas" si el PSOE "con un una mano pide apoyos y con la otra sigue pactando" con los independentistas.

Algo que atribuye a un cálculo electoral de Sánchez que, según ha destacado, "es presidente por los votos de Torra y Junqueras, que a día de hoy siguen instando a la desobediencia civil".

También ha dicho que él no cree en "la estrategia del poli bueno y el poli malo" para intentar dividir a los partidos independentistas. "Estamos hartos del 'seny' y 'rauxa' lo que queremos es orden y convivencia", ha proclamado.

"Me duele España y me duele Cataluña", ha dicho Casado ya al inicio de su discurso, en el que ha asegurado que el PP está siendo "leal y responsable" ante el llamamiento a la unidad de Sánchez, pero que también deben de ser "exigentes" ante una situación que cree que se está "desbordando y que no puede seguir así".

El conflicto catalán también ha estado presente en el discurso del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y en los mensajes enviados hoy por otros dirigentes regionales y locales del partido.

Mañueco ha calificado de "esperpento" lo que ocurre en Cataluña y ha puntualizado que este conflicto no es "culpa" del modelo autonómico, sino de quienes quieren usar la España de las autonomías para romper el orden constitucional.

El presidente del PP de Badalona, Xabier García Albiol, ha agradecido estas muestras de solidaridad y ha advertido que Cataluña "no puede esperar al 155" y hay que aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional porque tener a Torra al frente de la seguridad es como poner "al lobo a cuidar de las ovejas".

Pero más allá de la actualidad política esta jornada era para el PP el encuentro de más de 600 responsables locales para proclamar que es "el momento de Casado" de cara al 10N, como ha dicho Mañueco, y reivindicar la vocación municipalista del partido, que cuenta con 2.851 alcaldes y 20.336 concejales.

Casado, aparte de instar a unir el voto de centro derecha en el PP, ha desgranado las políticas municipalistas del partido que son "avanzadilla" para todo el territorio nacional, como la bajada de impuestos, la seguridad, la movilidad "no con prohibición, sino con disuasión" y las competencias sociales.

En la clausura de la jornada, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha pedido "municipalizar" las elecciones generales como la mejor manera de "arrasar" el 10N y a los votantes les ha solicitado "unir en la papeleta" lo que Ciudadanos no ha querido juntar antes del 10N en la coalición España Suma.