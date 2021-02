Casado (PP) exige a Sánchez que cese a Iglesias "por decir que hay presos políticos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por haber afirmado en una entrevista en el diario 'Ara' que en España no hay una situación de plena normalidad democrática.

En un acto de la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero en Tarragona, Casado ha retado así a Sánchez: "Cuando Pablo Iglesias dice que España no es una democracia y que hay presos políticos como si fuéramos una dictadura, no he visto que Pedro Sánchez diga 'Usted está cesado mañana si no rectifica lo que ha dicho".

El popular ha apuntado que, si no se produce dicho cese este mismo martes, Sánchez será "cómplice y responsable" de las palabras de Iglesias.

Además, Casado ha retado también a Sánchez a decirle al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que "no va a haber mesa de amnistía y autodeterminación porque España ni es una dictadura, que es donde operan las amnistías, ni Cataluña es una colonia de España, que es donde opera según Naciones Unidas la autodeterminación".

De forma similar, ha afirmado que, si el presidente no comunica eso a Iceta, será "responsable de llamar a Cataluña una colonia y decir que España es una dictadura".

Casado también ha instado al Gobierno a comprometerse a no formar un tripartito en Cataluña con ERC tras las elecciones, o romper los pactos municipales con JxCat y ERC.

Por último, ha exigido el cese de la presidenta del PSC, de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, por estar investigada: "Es alcaldesa, presidenta del PSC y forma parte de la ejecutiva federal porque Sánchez lo ha querido. Si Sánchez quiere dar recetas de ejemplaridad, que hoy mismo cesen a Núria Marín para tener algo de credibilidad y dejar de emponzoñar la campaña catalana".