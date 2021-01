Casado exige "coherencia" al Gobierno por la subida de la luz tras las críticas que PSOE y UP hacían al PP en el pasado

Dice que entonces Sánchez e Iglesias pedían que se evitara subidas de luz en olas de frío y "encima no eran tan graves" como la de ahora

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este martes "coherencia" al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la subida de la luz tras las críticas que, según ha dicho, hicieron en el pasado al Ejecutivo del Partido Popular cuando estaban en la oposición y esa subida era menor.

Casado ha subrayado que en este momento, coincidiendo con el temporal de nieve 'Filomena', hay que procurar que "los más vulnerables no tengan posibilidad de pasar frío" y tengan "comida y una manta".

Dicho esto, ha recalcado que "ha habido una subida de la luz que ha rozado el 30%". "Y tengo que pedir un poco de coherencia al Gobierno de España que reclamaba en la oposición que esto se evitara en plenas olas de frío, cuando encima no eran tan graves como las que estamos sufriendo", ha proclamado.

RECUERDA LAS PROMESAS DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS

En este punto, Casado ha hecho alusión a las manifestaciones del Ejecutivo de coalición prometiendo que no dejará a nadie atrás. "Si no hay que dejar a nadie atrás, en plena ola de frío hay que garantizar que el gas y la luz tengan un precio, para que nadie tenga que desconectar la estufa porque no pueda pagarla", ha enfatizado.

Además, el presidente del PP ha recordado que ahora ya había 1,8 millones de familias que estaban acudiendo "lamentablemente" al Banco de Alimentos por la crisis del Covid, "puedan recibir esos alimentos en su casa si no pueden salir".

El jefe de la oposición ha realizado estas declaraciones tras visitar junto a Ayuso la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 para conocer el dispositivo puesto en marcha para paliar los efectos de la borrasca 'Filomena' en la región.