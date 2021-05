Casado ve en estas elecciones un "punto de inflexión" para cambiar el "mal" Gobierno de Sánchez

Asegura que Sánchez "ha anulado" en campaña a Gabilondo y espera que Ayuso tenga un Gobierno "con manos libres", sin depender que Vox

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ha anulado" en campaña al candidato socialista, Ángel Gabilondo, y ha añadido que espera que las elecciones del 4 de mayo sean un "punto de inflexión" para "cambiar" a nivel nacional el "mal Gobierno" de coalición de PSOE y Unidas Podemos. A su entender, si los madrileños unen su voto en torno al PP, "se podrá derrotar al PSOE" a "escala nacional".

Así se ha pronunciado Casado tras asistir a los actos institucionales del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, que coinciden con el cierre de campaña electoral. De hecho, esta misma tarde compartirá escenario en el Puente del Rey con la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz, Ayuso, en el último mitin electoral antes de los comicios del martes.

Al ser preguntado si las elecciones madrileñas son el ensayo de unas generales, Casado ha indicado que Madrid "siempre ha sido un altavoz de las reivindicaciones", sobre todo cuando el PP gobierna la Comunidad y el PSOE lo hace en España, como a su entender se vio en el pasado con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, y se ve ahora con Isabel Díaz Ayuso.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "NO PISAR MADRID" EN "DUROS" MESES

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha recalcado que si los madrileños "unen su voto en el PP el próximo martes se puede derrotar al Partido Socialista", algo que, según ha insistido, "puede pasar también a nivel nacional".

"El 4 de mayo será un punto de inflexión para la política nacional, sobre todo porque Pedro Sánchez se ha implicado mucho en esta campaña anulando a su propio candidato, dando bandazos estratégicos y porque no ha pisado Madrid en estos meses tan complicados", ha manifestado.

En este punto, ha afirmado que los madrileños "no perdonan" que durante la catástrofe atmosférica de Filomena, que se produjo en enero, el presidente del Gobierno "no pisara Madrid" y que tampoco lo haya hecho "durante los meses tan duros" de la pandemia. Así, le ha afeado que no visitara entonces IFEMA y que tampoco fuera al Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Casado ha recalcado que el PP "sí que ha estado en Madrid" con sus ciudadanos en este tiempo y, por lo tanto, espera recibir en las urnas este martes esa "confianza mayoritaria" y que sea "un punto de inflexión para cambiar un Gobierno también a nivel nacional", dado que, a su juicio, Sánchez lidera "un mal gobierno para España".

Cuestionado después si aprobaría un pacto del PP con Vox en la Comunidad de Madrid, el líder de los 'populares' ha afirmado que es "importante decir a los madrileños que necesitan un Gobierno fuerte y con las manos libres para poder seguir sacando a Madrid de la crisis económica".

"Por eso estamos pidiendo tener los escaños suficientes para gobernar en solitario", ha aseverado, para añadir que si el PP tiene ese respaldo "suficiente" irá "más rápido y será más eficaz" a la hora de salir de la "terrible" crisis.

Casado ha criticado la "utilización" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en campaña para "financiar con el dinero de todos los españoles las encuestas del Partido Socialista". También ha aludido a "cómo se han ocultado reformas" como la que se publica en los medios de que "van a subir impuestos" a las familias, en alusión a la deducción por la tributación conjunta del IRPF.

El presidente del PP ha indicado que el Gobierno está "ocultando esa cifra de fallecidos que ha habido en Madrid" durante la pandemia y ha llevado a cabo además una "caótica campaña de vacunación". "Por todo ello Sánchez tiene que dar la cara, tiene que asumir responsabilidades o si no estoy convencido de que los madrileños le harán pagar por todo esto en las urnas el próximo martes", ha aseverado.

"MADRID TIENE UNA PRESIDENTA A SU ALTURA"

Casado ha elogiado el discurso que ha realizado este 2 de mayo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "apelando a la concordia y arepresentar a todos los madrileños, voten al partido que voten, y vengan del lugar que vengan" porque, según ha dicho, "Madrid es acogedor".

"Madrid tiene una presidenta a su altura", ha proclamado Casado, que ha señalado que Ayuso es la única candidata que en campaña electoral se ha dedicado a hablar de propuestas, exponiendo la apuesta de su partido por contar con "la mejor educación y sanidad", crear empleo, bajar impuestos y, "en definitiva preservar la concordia civil".

Casado, que ha recibido el aplauso de un grupo de ciudadanos que estaba en la Puerta del Sol, ha recordado a "los 100.000 españoles fallecidos" por coronavirus este último año y sus familias, al tiempo que ha elogiado la labor de los profesionales sanitarios, a los que ha calificado como "héroes de batas blancas".

Además, ha puesto en valor el comportamiento durante la pandemia de los más pequeños, galardonados por la Comunidad de Madrid este 2 de mayo, y de los jóvenes, "que están viviendo los estrago del desempleo" y que es una generación a la que "no hay que dar por perdida".