Casado y su equipo celebran con "sabor agridulce" su remontada por el empuje de Vox en feudos clave

El PP, con 88 escaños, se queda por debajo de las expectativas que se había marcado la cúpula del partido

La dirección nacional del PP que dirige Pablo Casado ha celebrado esta noche con "sabor agridulce" su crecimiento de 22 escaños en las elecciones de este domingo por el ascenso de Vox, que se queda a 36 escaños de los 'populares' y se consolida como tercera fuerza política. Aunque el PP ya auguraba una subida de Vox, ha admitido su desconcierto ante el hecho de que el partido de Santiago Abascal logre superar el medio centenar de escaños.

Además, Vox ha ganado al PP en votos en Murcia, se ha hecho con el único escaño de Melilla y le ha superado también en Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva, Guadalajara, Tarragona y Gerona, si bien en las dos provincias catalanas ninguno ha logrado diputado.

Casado ha subido 22 escaños en estos comicios al pasar de 66 a 88 diputados -20,81% de los votos y poco más de cinco millones de votos-- pero queda lejos de las expectativas que se había marcado, dado que no logra superar la barrera de los cien escaños. En la recta final de campaña, el propio líder del PP apuntó a un "empate técnico" con el PSOE, que ha vuelto a ser primera fuerza aunque con tres escaños menos que en las generales de abril.

De hecho, el presidente del PP ha asegurado que Sánchez ha "fracasado" porque convocó las elecciones para lograr más escaños y no lo ha conseguido. Dicho esto, ha indicado que ahora "la pelota está en tejado" del candidato socialista y esperará a ver qué plantea para actuar con responsabilidad, sin cerrar la puerta a dar un paso al frente.

"Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada", ha declarado Casado en un mensaje no exento de cierta ambigüedad. Además, ha señalado que el PP será "muy exigente" con el PSOE porque España no puede "esperar más ni puede ser rehén de sus intereses partidistas".

Así se ha pronunciado al filo de la medianoche en un discurso ante un centenar de simpatizantes y militantes, en la plataforma que el PP ha montado delante de su sede, en la madrileña calle Génova 13, para valorar los resultados electorales. Le han acompañado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, su número dos en la lista de Madrid, Ana Pastor, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y numerosos miembros de la dirección 'popular'.

CASADO, "LÍDER DEL CENTRO-DERECHA"

Fuentes de la cúpula del PP han sacado pecho de su crecimiento recalcando que los españoles han premiado a un Partido Popular que "aporta soluciones", al tiempo que han destacado que Casado es "la única vía de solución a Sánchez". Es más, han agregado que los ciudadanos han valorado en las urnas su "seriedad, firmeza y sentido de Estado".

Además, las mismas fuentes han querido dejar claro que Casado es el "líder indiscutible del centro-derecha", marcado así distancias con Santiago Abascal, que le pisa los talones a los 'populares' en muchas circunscripciones e incluso les supera en feudos clave del PP como Murcia, tierra del secretario general del partido y director del comité de campaña, Teodoro García Egea.

Otras fuentes del partido consultados por Europa Press han puesto en valor el crecimiento del PP pero han lamentado la "fractura" del centro-derecha, dado que los 88 escaños del PP y los 52 dee Vox suman ahora 140 escaños, una cifra muy cercana a los 137 escaños que tuvo Mariano Rajoy en los comicios de junio de 2016. "Una situación difícil de gestionar", resume otro cargo del partido ante la fragmentación electoral.

DESAZÓN POR NO LOGRAR ESCAÑO EN EUSKADI

En la sede del PP no han ocultado su desazón ante el hecho de que, de nuevo, el PP no haya logrado escaño en el País Vasco. En las generales de abril, el exalcade de Vitoria y entonces vicesecretario de Organización, Javier Maroto, no logró escaño en Álava por apenas 300 votos y ese acta fue para Bildu. En esta ocasión, Mari Mar Blanco -hermana del edil asesinado por ETA-- tampoco ha logrado entrar en la Cámara Baja.

La remontada del PP también se ha visto empañada por el ascenso de Vox en varias provincias andaluzas, donde se sitúa por delante de los 'populares' en Almería, Cádiz, Sevilla y Huelva. En Castilla y León, otro de los feudos gobernados por los 'populares', los de Abascal logran representación por primera vez con seis escaños.

El PP ha logrado recuperar posiciones en Madrid, otra de las comunidades en las que gobierna, al pasar de 7 a 10 escaños. En esta autonomía también crece con fuerza Vox -que permitió investir a Isabel Díaz Ayuso presidenta-- porque pasa de cinco a siete escaños.

En Cataluña, PP y Vox han logrado dos escaños cada uno en Barcelona, si bien en Tarragona y Gerona el partido de Abascal gana en votos a los populares. Por el contrario, en Galicia, feudo que lidera Alberto Núñez Feijóo, el PP sí que salen reforzado al subir un escaño más mientras que ni Vox ni Ciudadanos logran representación.

EL PP SE RECUPERA POR EL HUNDIMIENTO DE Cs

El crecimiento del PP se ha debido sobre todo al hundimiento de Cs, que ha pasado de 57 a 10 escaños en ocho meses. En abril, el Partido Popular se quedó cerca de sufrir el 'sorpasso' de Ciudadanos, que se situó a solo nueve escaños de Casado e incluso le superó en feudos como Madrid, Andalucía, Aragón, Cataluña o las Islas Baleares por el batacazo del PP.

En esa generales de abril, el PP sufrió una derrota histórica al perder 3,7 millones de votos y 68 escaños con respecto a las elecciones generales de junio de 2006, un hundimiento que lo situó por debajo del suelo electoral de Alianza Popular de Manuel Fraga en 1986, cuando logró 105 escaños y el 25,)6% de los votos.

El líder del Partido Popular ha convocado este martes una reunión del Comité Ejecutivo Nacional para realizar un análisis más exhaustivo de los resultados electorales de las generales. Este órgano contará con la presencia de los 'barones territoriales' del partido.