Casado echa en falta condena al integrismo de los críticos con el despliegue

El presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado su consternación por los atentados en Kabul que han dejado al menos una quincena de muertos este jueves y ha añadido que echa en falta la condena contra el integrismo islámico "de los que criticaban la operación militar hace 20 años".

Casado lo ha expresado así en un tuit en el que ha recordado que contra terroristas como los de estos atentados han luchado miles de soldados españoles, de los que 102 han dado su vida "por la libertad de los afganos".

Unas horas antes, durante su visita a la isla canaria de El Hierro, el jefe de la oposición ya señaló que "sería bueno" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se acordara" de los militares españoles muertos en las dos décadas de operación en Afganistán y que recuerde además "qué decía la izquierda" sobre el despliegue de tropas españolas entonces.

"Si hace 20 años les gustaba el no a la guerra, no manden ahora a callar a la oposición cuando actúan tarde y mal", ha dicho Casado en El Hierro, donde también ha criticado a Sánchez por no pedir autorización al Congreso para sus últimas actuaciones militares en Afganistán.

En otro tuit, Sánchez ha condenado este jueves "rotundamente" el doble atentado en el aeropuerto de Kabul que ha dejado víctimas mortales entre civiles y militares estadounidenses, así como también lo han hecho otros representantes políticos, como la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha expresado también una "rotunda condena" y ha agregado que "Occidente no puede mirar hacia otro lado ante esta barbarie que responde con muerte al rescate de civiles".