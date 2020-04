Casado, dispuesto a hablar de pactos autonómicos si es en sede parlamentaria

El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado este lunes "dispuesto" a hablar sobre posibles acuerdos a nivel autonómico para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus siempre que sea en los distintos parlamentos y "con luz y taquígrafos" al igual que ha exigido para un pacto nacional.

En una entrevista en EsRadio, ha calificado esta oferta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó el pasado miércoles en el Congreso, y a la que él no había respondido, como un "globo sonda" y un nuevo intento de aplicar la estrategia de la "tinta del calamar" para repartir responsabilidades sobre esta crisis.

Pero, aún así, ha dicho que están dispuestos "a hablar en sede parlamentaria de las autonomías de lo que haga falta", al tiempo que ha recriminado que el Gobierno no haya tenido "ninguna prisa" por constituir en el Congreso la comisión de reconstrucción pactada a nivel nacional.

Ha criticado que PSOE y Unidas Podemos hayan registrado por su cuenta una propuesta de comisión, mientras "no contestaron" a la del PP, lo que cree que muestra sus intenciones de "propaganda" y de sentarlos en una mesa para "cuando tengan que tomar medidas muy duras, en las que igual Unidas Podemos no quiere participar, hacer responsables a los demás".

Un reparto de responsabilidades que también ha reprochado en el inicio de las salidas de los niños del confinamiento, un ámbito en el que cree que el Gobierno intenta responsabilizar a los padres de su propia "improvisación".

En este sentido, ha avisado de que "o se testa a toda la población o hay mucho riesgo de que haya rebrotes" y ha vuelto a reclamar aparte de los test masivos, material de protección para los sanitarios y medidas económicas "urgentes".

Ha recriminado a Sánchez que "no tiene urgencia por lo urgente y sí en repartir responsabilidades a medio plazo" y ha recordado que España tiene unos 23.000 muertos por el coronavirus y el Gobierno no ha decretado luto oficial, pero "sí lo hizo cuando murió Alfredo Pérez Rubalcaba".

Casado también ha reprochado que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, haya puesto "en la diana a la Justicia", con sus declaraciones tras la sentencia a la diputada de la Asamblea de Madrid Isa Serra.

Y ha advertido de que no se puede aprobar por medio de un decreto ley ningún cambio en una ley orgánica para evitar el colapso de la Justicia ante el coronavirus, algo que el PP no apoyaría, porque el Gobierno no puede "intentar legislar aprovechando esta situación" de crisis por la pandemia. EFE