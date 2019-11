Casado dice que Sánchez "ha fracasado" y espera a ver qué plantea ahora para actuar con responsabilidad

Cree que los españoles han hecho una "moción de censura" a Sánchez y que el PSOE ahora debería "pensar y valorar su futuro"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha "fracasado" porque convocó las elecciones para lograr más escaños y no lo ha conseguido. Dicho esto, ha asegurado que ahora "la pelota está en tejado" del candidato socialista y que esperará a ver qué plantea para actuar con responsabilidad, sin cerrar la puerta a dar un paso al frente.

"Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada", ha declarado Casado en un mensaje no exento de cierta ambigüedad. Dicho esto, ha señalado también que el PP será "muy exigente" con el PSOE porque España no puede "esperar más ni puede ser rehén de sus intereses partidistas".

A la espera de que Sánchez mueva ficha, Casado ya ha avisado que los programas y planteamientos de su partido son "incompatibles" con los de Pedro Sánchez. "Y ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa", ha proclamado. Ya en campaña, el candidato 'popular' ha repetido que en ningún caso facilitaría una investidura del jefe del Ejecutivo en funciones.

Así se ha pronunciado en un discurso en la calle ante un centenar de simpatizantes y militantes, en la plataforma que el PP ha montado delante de su sede, en la madrileña calle Génova 13, para valorar los resultados en las elecciones de este domingo, en las que los 'populares' han subido 21 escaños con respecto a los comicios de abril al pasar de 66 a 87 diputados.

En su intervención, ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, su número dos en la lista de Madrid, Ana Pastor, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y numerosos miembros de la dirección 'popular'.

"SÁNCHEZ HA PERDIDO EN SU REFERÉNDUM"

El presidente del PP ha afirmado que Sánchez "ha perdido en su referéndum" al retroceder de 123 a 120 escaños en el Congreso de los Diputados. A su entender, los españoles "le han hecho una moción de censura", por lo que el Partido Socialista debería "valorar su futuro".

Casado ha subrayado que el PP ha estado a la "altura de las circunstancias" y ha demostrado que está "fuerte". En este punto, ha destacado que en apenas seis meses ha recuperado el 33% de escaños y sumado 600.000 nuevos votantes, al tiempo que cuenta con 24 escaños más en el Senado.

Es más, ha dicho que cuando alguien intenta "sustituir" al PP o piensa que está en un "un mal momento" siempre "resurge a la altura de lo que España necesita, como hará a partir de este lunes".

Aunque ha dicho que el PP ha tenido "un buen resultado, España "ha tenido un mal resultado para su gobernabilidad y su futuro". Por eso, ha señalado que el PSOE debería "pensar y valorar su futuro" y plantearse "qué quiere hacer una vez que ha fracasado y que la gobernabilidad de España es más difícil".

"Somos claramente la alternativa al Gobierno de izquierdas", ha resaltado, para recordar que Sánchez "ha venido diciendo toda la campaña que no tenía problema en volver a pactar con los independentistas".

Además, Pablo Casado ha marcado distancias con Vox al dejar claro que son el "único partido de centro-derecha que puede liderar este país". "Este partido, el PP, volverá a liderar el futuro de España muy pronto. Estoy orgulloso de vosotros", ha concluido.