Casado dice que comunismo es la ideología que está en el Consejo de Ministros

El presidente del PP, Pablo Casado, ha justificado la elección del lema elegido por su partido, "Más ganadería y menos comunismo", señalando que el comunismo es "la ideología política que está en el Consejo de Ministros".

Casado, que ha visitado en Las Navas del Marqués (Ávila) una explotación de ganado extensivo, ha señalado a los periodistas que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es "el líder del PCE-IU" e "intenta intervenir en los hábitos y en la economía nacional".

Desde su punto de vista, Garzón "intenta" decir a los españoles "que tienen que comer menos carne y, a los ganaderos que cumplen la ley, que tienen que cerrar sus explotaciones".

"Pero es que también nos decía en la estrategia 2050 que no podemos viajar en avión a una determinada distancia... ellos sí, en Falcon, incluso Yolanda Díaz para agenda privada en el Vaticano", ha argumentado el líder popular, quien también se ha referido a que "incluso decían que no se podía cambiar demasiado de móviles, pero ellos sí, en los ministerios".

"Esto es una hipocresía tremenda", ha sostenido Pablo Casado, quien ha señalado que los comunistas "pueden hacer lo que quieran con el Falcon, pueden comer lo que les dé la gana en sus ministerios y, sin embargo, la gente que no llega a fin de mes tiene que estar pendiente de si puede viajar o no, o puede cambiar de ropa o de móvil".

"Ese es el intervencionismo comunista" contra el que Casado ha asegurado que está su partido, de ahí la elección del lema.

Desde su punto de vista, el comunismo es "la ideología que más miseria, más opresión y más muerte ha dejado en el pasado siglo en Europa".

"No lo digo yo, lo dicen los archivos de la URSS, los de China, de Camboya y lo dirán los archivos de Cuba cuando acabemos con 62 años de terror de un régimen dictatorial, por mucho que Sánchez no lo diga para no enfadarse con sus ministros comunistas", ha concluido. EFE

