Casado dice que el PP no apoyará el decreto del Gobierno sobre la Justicia: "La han puesto en la diana"

Recalca además que una ley orgánica "no se puede modificar por real decreto"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado queel PP no apoyará el decreto del Gobierno para evitar colapsos en la Justicia que el Consejo de Ministros quiere aprobar este martes y ha recalcado que una ley orgánica "no se puede modificar por real decreto". Además, ha señalado que la independencia del Poder Judicial es "fundamental" y ha subrayado que el Ejecutivo ha puesto a la Justicia "en la diana".

En concreto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llevará este martes al Consejo de Ministros el decreto ley de medidas urgentes para evitar el colapso de juzgados y tribunales cuando empiece la desescalada tras al parón de actividad que ha supuesto el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus.

Al ser preguntado en Esradio acerca de si el Gobierno ha abierto una vía de pacto con el PP y negocian ese decreto anticolapso de la Justicia como recoge 'El Confidencial', Casado ha afirmado que "una ley orgánica no se puede modificar por real decreto". "Por tanto, no se va a apoyar ese decreto", ha apostillado.

Casado ha reconocido que el PP ha venido pidiendo que pueda haber más actividad judicial en los meses en los que va a haber que "desbloquear la cantidad de demandas que se prevé que puedan llegar contra la actuación que ha tenido el Gobierno".

Sin embargo, ha insistido en que "no se pueden cambiar los órdenes jurisdiccionales y no se puede modificar una ley orgánica a través de un real decreto en un estado de alarma". "Lo que quiera negociar el PSOE que lo traiga al Congreso. No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias", ha agregado.

Casado ha asegurado que los españoles han podido ver que el Gobierno "no es fiable en sus planteamientos ni en sus promesas electorales ni en los pactos que hace con los demás partidos". Por eso, ha invitado a Sánchez a llevar también al Pleno del Congreso esas medidas urgentes en el ámbito de las Justicia.

"FUNDAMENTAL LA INDEPENDENCIA EN EL PODER JUDICIAL"

El presidente del PP ha afirmado que la "independencia en el Poder Judicial es fundamental" y ha criticado las últimas manifestaciones de Pablo Iglesias contra la Justicia tras la sentencia condenatoria a Isa Serra a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio en 2014. "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia", dijo el secretario general de Podemos el pasado miércoles.

"Pablo Iglesias ya ha decidido, después de atacar a la Corona y después de atacar el CNI; y Sánchez después de atacar TVE, el CIS o incluso el Parlamento que lo ha tenido cerrado, ahora han puesto en su diana a la Justicia", ha declarado en una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press.

Casado ha señalado que la Justicia, como "poder del Estado", no puede ser "atacada" y ha afirmado que hay "tres jueces en el Ejecutivo que no han criticado la posición que ha tenido Pablo Iglesias", quien "ha arremetido contra una sentencia que es recurrible pero mintiendo sobre lo que ha sucedido".

Así, el presidente del PP ha subrayado que en esa sentencia no se centra en el desahucio sino que "lo que se está juzgado es una agresión a una policía, a la que insultaron de forma reiterada e intentaron agredir".

"Creo que hay que ser serios en estos reales decretos que se van presentando y el PP está dejando muy claro que el estado de alarma no es una alarma al estado. Demasiados poderes tiene ya este Ejecutivo como para intentar legislar aprovechando esta situación", ha indicado, para advertir al Gobierno de que no puede "hacer la contrarreforma educativa en pleno estado de alarma", "presentar la ley por la eutanasia" o "derogar algunas leyes laborales".

Preguntado de nuevo si el Gobierno ha plateando al PP la posibilidad de estudiar una fórmula específica para tramitar las demandas que tengan que ver con el Covid-19, Casado ha dicho que a él no le consta, si bien ha admitido que el secretario de Justicia del partido, Enrique López, también es consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid y podría haber habido algún contacto en ese ámbito.