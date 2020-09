Casado defiende su rapidez en actuar ante la imputación de Fernández Díaz y pide a Sánchez no dar lecciones tras los ERE

Presume de "ejemplaridad" y "medidas drásticas" ante la corrupción y dice que no tiene "ni un solo imputado" en listas ni en su equipo

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este lunes la celeridad con la que ha actuado su partido abriendo expediente informativo al exminstro del Interior Jorge Fernández Díaz tras conocerse su imputación en el llamado 'caso Kitchen' y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que no puede dar "lecciones" al Partido Popular tras el 'caso de los ERE' que afecta al PSOE y en el que sí hay sentencia.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó el pasado viernes citar como imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al exministro de Mariano Rajoy en el marco de la pieza que investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP al que fuera su tesorero Luis Bárcenas con el objetivo de ocultársela a la justicia.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Casado ha subrayado que "a los dos minutos de conocer la imputación se presentó un expediente informativo ante el Comité de Derechos y Garantías del PP como marcan los Estatutos".

A renglón seguido, ha explicado que si se abre juicio oral, ese órgano disciplinario que preside Andrea Levy llevará a cabo "una suspensión de militancia". "Si al final (Fernández Díaz) es exonerado se reintegrara", ha apostillado.

El presidente de los 'populares' ha afirmado que "más ejemplaridad y medidas drásticas contra la corrupción" por parte de su Ejecutiva no se han podido hacer y ha mandado "un mensaje de tranquilidad a los españoles" argumentando que en España "impera el Estado de Derecho".

EN KITCHEN "NO HAY SENTENCIA" A DIFERENCIA DE LOS ERE

El líder del PP ha subrayado que en el 'caso Kitchen' "no hay ninguna sentencia al respecto" a diferencia de lo que, según ha dicho, ocurre en el caso de los ERE. En este punto, ha indicado que Sánchez "tiene a tres ministros que eran consejeros de Chaves y Griñán con los ERE", aludiendo expresamente a Carmen Calvo, Luis Planas y María Jesús Montero.

Tras asegurar que no está utilizando el "y tú más", ha explicado que en España los consejeros de gobiernos autonómicos "votan las decisiones de los consejos de Gobierno", de forma que "el robo de 700 millones de euros de los parados andaluces lo votaron" los actuales ministros de Sánchez.

"Por tanto, a mi Pedro Sánchez no me va a dar ni una lección de honorabilidad porque tiene a tres ministros de los ERE en su gobierno y yo, sin embargo, no tengo a ni un solo investigado y a ni un solo imputado, no solo en las listas electorales, sino tampoco en el equipo del PP", ha proclamado, para solicitar que "se ponga de relieve esta diferencia".

Además, ha aludido a las imágenes publicadas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz) "despachando" con el expresidente socialista Manuel Chaves. "¿Se imaginan que un ministro de Justicia del PP estuviera en la playa hablando con uno de los acusados, en este caso condenado, del caso Gürtel?", se ha preguntado, para recalcar que su formación "no tolera lo que Sánchez sí esta tolerando en su Gobierno".

"TOLERANCIA CERO" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Casado ha insistido en su mensaje de "tolerancia cero" ante la corrupción. "No voy a pasar ni una. Si soy presidente del PP es porque tengo un compromiso con la regeneración que los afiliados nos encargaron en el último congreso del PP", ha manifestado, para añadir que ya entonces dijo que quién ha hecho algo mal "lo pagará".

En este punto, ha subrayado que el PP ya se "ha anticipado" en este caso porque antes de que el juez se haya pronunciado en el llamado 'caso Kitchen' su partido ya tomó la decisión hace dos años de dejar fuera de las listas "a las personas de las que ya se estaba hablando" en las informaciones periodísticas.

Eso sí, ha admitido que en muchas ocasiones hay "juicios paralelos" y las personas de las que "se dice que han podido hacer algo que es incorrecto luego salen absueltas". "Mi compromiso es que esas personas también vea su prestigio y su honorabilidad restañado, pero hasta entonces los españoles lo que piden son medidas ejemplificantes", ha manifestado.