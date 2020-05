Casado defiende pactos con Cs y avisa a Arrimadas que Sánchez quiere "cuadrar" los PGE con subida fiscal a clase media

Declina entrar a valorar iniciativas de Vox como la manifestación con coches que ha convocado para el 23 de mayo

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que mantiene una "relación fluida" con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y ha recalcado que la relación y los pactos que mantienen ambos partidos se van a "mantener". Eso sí, ha advertido al partido naranja que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere "cuadrar" los Presupuestos con subidas fiscales a la clase media.

"Se van a cebar con las clases medias", ha insistido Casado en una rueda de prensa telemática para presentar el plan alternativo de su partido al estado de alarma y la desescalada "caótica y partidista" que, a su juicio, está haciendo el Gobierno que dirige Sánchez.

En cuanto a si le preocupa ese acercamiento de Cs al PSOE, tras ayudar al Ejecutivo a sacar adelante la cuarta prórroga, Casado ha afirmado que la propia Arrimadas ha reconocido que su relación con el PP es "excelente", que hay una "confianza mutua" y que se "fían el uno del otro". De hecho, ha señalado que ella también ha dicho que "se van a quedar con las ganas" los que quieran ver caer a los gobiernos de PP y Cs.

Tras asegurar que tiene una "magnífica opinión de Arrimadas", ha declarado que "la política solo es instrumental" y ha agregado que "lo más importante es que los gobiernos de Castilla y León, Andalucía, Madrid y Murcia están siendo eficaces y positivos para los ciudadanos que representan".

"El PP NO ESTARÁ PARA ARRUINAR LA ECONOMÍA"

Además, ha recordado que su partido fue el primero en "tender la mano a Cs" tanto al configurar las mesas del Congreso o el Senado, así como a la hora de "forjar alianzas electorales". "Y esta relación se va a mantener", ha indicado.

Casado ha señalado que en la prórroga "no ha habido un cambio de criterio" por parte de Cs porque esta formación ha votado a favor en todas las prórrogas. Eso sí, ha dicho que desconoce si habrá un cambio con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este punto, ha avisado que el Gobierno va a "intentar cuadrar las cuentas públicas con una subida fiscal" e "irán a las clases medidas".

El presidente del PP ha pedido al Gobierno que "no engañe" a la gente si va a tener que "subir impuestos, congelar las pensiones y recortar el sueldo a los funcionarios como hicieron hace 10 años". Según ha subrayado, su partido no puede "apoyar esos Presupuestos" porque no estará con el Gobierno para "arruinar a la economía española".

"¿SE SIENTE NINGUNEADO POR SÁNCHEZ?

Al ser preguntado expresamente si se siente ninguneado por el presidente del Gobierno, quien tiene previsto verse con Arrimadas este martes, Casado ha respondido que "la verdad es que no". "Yo nunca he estado en esto de que me llame Pedro Sánchez. Simplemente cuando me han preguntado he dicho que lleva sin llamar al PP estos días o estas semanas", ha indicado, para añadir que "

En este sentido, ha agregado que él "no tiene esa piel fina" sobre si le llama o no el presidente del Gobierno y le dedica "más o menos tiempo". "Allá él. Yo creo que no está tan sobrado de apoyos parlamentarios para tener una posición arrogante de cara al resto de fuerzas políticas", ha manifestado.

Dicho esto, Casado ha señalado que es el jefe del Ejecutivo el que tiene que "recabar los apoyos de los partidos políticos" para lograr sacar adelante sus propuestas y ha añadido que para "cuestiones fundamentales debería tener un mínimo apoyo de sus socios de investidura".

CADA PARTIDO ES RESPONSABLE DE SU DECISIÓN

Casado ha dejado claro su rechazo a la siguiente prórroga del estado de alarma y ha confirmado que el PP no va a entrar a "formar parte de la gobernabilidad de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sea a través de unos Presupuestos o a través de una mutualización del coste del rescate que plantee Europa".

"Cada partido político es responsable de su decisión", ha manifestado, para añadir que la "alternativa" que propone el PP es "muy clara" y "ojalá" el Gobierno la tuviera en cuenta dado que, a su juicio, se ha quedado "sin argumentos" para seguir prorrogando el estado de alarma.

Según el líder del PP, el Gobierno debería ser consciente de su situación parlamentaria y actuar "en consecuencia". "No con la arrogancia, con la unilateralidad y la excepcionalidad jurídica de la que está haciendo gala", ha subrayado.

DEFIENDE LA COALICIÓN DE PP Y CS EN PAÍS VASCO

Preguntado si cree que queda debilitada la opción 'España Suma' tras el acercamiento de Arrimadas al PSOE ante las elecciones vascas --PP y Cs han suscrito una comisión--, Casado ha indicado que es una "buena oferta electoral" porque hay que agrupar a las fuerzas constitucionalistas en aquellas comunidades "en las que hay una gran presión de los partidos independentistas" y, en el caso de Euskadi, "incluso donde hay partidos que no han rechazado la violencia terrorista".

En cuanto a si es partidario de elecciones en País Vasco y Galicia este verano, Casado ha indicado que respeta el criterio que han expuesto Alberto Núñez Feijóo y Carlos Iturgaiz para que esos comicios se hagan con "plenas garantías de seguridad" pero sin "sobrepasar el mandado legal que tienen estas autonomías" que es, según ha dicho, a la vuelta del verano. Además, ha señalado que esos comicios también formó parte de la negociación con el PNV en la prórroga.

NO VALORA LA MANIFESTACIÓN DE VOX

Por otra parte, Casado ha rehusado entrar a valorar las manifestaciones en coche que ha convocado Vox el próximo 23 de mayo en las calles de todas las capitales de provincia en protesta contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus.

"Yo no voy a valorar las iniciativas que hagan otros partidos", ha indicado, para añadir que se han producido algunas votaciones en las que el partido de Santiago Abascal "tampoco está de acuerdo con la línea que sigue el PP para ser alternativa de esta situación tan grave sanitaria y económica".

En este sentido, Casado ha indicado que tendrá que ser Vox el que explique sus iniciativas y ha reiterado que el PP no las valoraba. El objetivo de Vox con esa manifestación es es colapsar con vehículos el centro de todas las ciudades españolas.