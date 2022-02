Casado defiende denuncia sobre fondos: España no necesita silencios cómplices

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este martes su denuncia sobre el reparto de los fondos europeos, o el rechazo a la reforma laboral, como una muestra de una oposición firme que no acepta "presiones".

"España no necesita silencios cómplices con el Gobierno, si no voces claras, que digan lo que ocurre y abran caminos nuevos", ha reivindicado Casado durante la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado, que ha presidido en la Cámara Alta.

En una intervención abierta a los medios, Casado ha dibujado un país sumido en tres crisis, la sanitaria, la económica y social, y la institucional.

Tras pedir una investigación de la gestión de la pandemia, ha denunciado que España es el país desarrollado con "más devastación económica", por la "incompetencia" del Gobierno, la "politización de la justicia" o los más de 115 decretos aprobados con un "rodillo insoportable".

Sobre la reforma laboral, ha recalcado que con su no, el PP no ha caído en la trampa de un "disparate", además con un "zoco de prebendas" para su convalidación, y ha apuntado que nadie les ha llamado. "Nadie nos ha dado vela en este entierro", ha recalcado.

"Podrán aprobarla o no, prometiendo a unos y a otros. Será su problema y responsabilidad plegarse ante quien miente siempre pero no engaña a nadie", ha agregado.

El líder de los populares ha reiterado su denuncia de un "reparto clientelar" de los fondos europeos para "favorecer al socialismo" y ha apuntado que"Europa tuvo que salir al paso de un uso torticero de una carta protocolaria de la Comisión Europeo".

Y tilda de "bochornoso" que Sánchez apele al "patriotismo" del PP "como cortada para seguir repartiendo el dinero de todos los españoles a su antojo".

"Patriotismo no es ocultar crisis, no es exigir silencio mientras avanza día tras día una devastación económica y se arruina la oportunidad histórica que eran estos fondos" (...) la culpa de los fondos no es de quien denuncia, si no de quien lo perpetra", ha recalcado Casado, que ve al Gobierno de Sánchez "en barrena".

Además, ha rechazado la ley de vivienda, que a su juicio sacará de inmuebles del alquiler, perjudicará la oferta, y legitima las acciones de los okupas.

Casado ve en las críticas al informe del Consejo General del Poder Judicial contrario a esta normativa la prueba de que el PP acierta al no renovar este órgano si no se refuerza la independencia de los jueces.

En una extensa intervención, Casado ha criticado además la falta de relevancia internacional de España y ha advertido de que una subida de impuestos de 50.000 millones podría suponer la pérdida de un millón de empleos.

"El Gobierno está como el socialismo del siglo XX más rancio en un circulo vicioso: regular demasiado lo que funciona, gravar más lo que aún sobrevive, y subvencionar lo que acaba funcionando, que es lo que quieren los peronistas", ha afirmado.