Casado culpa a Sánchez de que se incumpla la ley en Cataluña

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el responsable" de lo que ocurre en Cataluña, donde le sorprende que no se haya "intervenido" ya para que "dejen de incumplir la ley".

"Lo de Torra ya llegaremos nosotros y lo arreglaremos", ha asegurado Casado, para quien Sánchez es el que ha dejado que el presidente de la Generalitat "siga ahí" y los independentistas "comanden en toda España".

Lo ha señalado hoy en la clausura de un acto de su partido en el acueducto de los Milagros en Mérida, donde también se ha referido a la vuelta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, comentando que es "igual que Sánchez" y que por ello "no hacía falta que volviera".

"Que no nos engañen, el responsable es Sánchez", según Casado, que ha insistido en que "Pedro Sánchez es Pablo Iglesias" pues tuvo a este negociando en la cárcel los presupuestos con los presos de Esquerra".

"Iglesias es lo mismo que Sánchez y dice que vuelve, pero si está aquí en el Falcon todo el día", "son lo mismo", ha exclamado.

Casado ha recalcado que Torra es una persona "incapacitada para gobernar"; "un tío que pide la guerra civil eslovena para Cataluña, que dice que somos hienas carroñeras con taras en el ADN por hablar español, creo que se define".

Ha recordado que "Sánchez ha dicho que no descarta dar los indultos a los presos golpistas, no descarta la autodeterminación de Cataluña y no descarta siquiera seguir negociando con relatores internacionales".

"Aunque Pedro Sánchez se oculte en la bandera y en el Falcon es el responsable de lo que está pasando", ha reiterado Casado, que ha comentado que cuando le preguntan por Torra, sus lazos amarillos o su desacato a la Fiscalía y al Supremo el contesta que del presidente catalaán "ya lo sabemos todo".

Y ha argumentado que Iglesias es el "complemento" que necesita Sánchez junto a los independentistas y batasunos para continuar gobernando.

Sánchez es "el más radical" de todos los presidentes que ha tenido España" ha dicho Casado, que ha estado acompañado, entre otros, por el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago; los presidentes provinciales de Badajoz, Fran Fragoso, y Cáceres, Laureano León; la candidata a la alcaldía de Mérida, Pilar Nogales; el candidato por Huelva, Juan José Cortés, y Ángeles Pedraza, candidata a senadora por Madrid.

"No hay alternativa", según Casado, y en las elecciones o es Sánchez con Iglesias, Torra y Otegi "en el mismo pack" o es el PP "con acuerdos con fuerzas constitucionales".

También ha asegurado que como pasó con los expresidentes socialistas Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero "vuelve el fantasma de la recesión".

Sobre la propuesta de Vox de permitir a los ciudadanos sin antecedentes de tener armas en casa asegurando que lo que hay que hacer es apoyar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil; "esto no es el salvaje oeste", ha enfatizado.

Ha defendido asimismo la unidad de España o la prisión permanente revisable, y ha tenido palabras de alabanza para el expresidente Adolfo Suárez, del que se cumplen cinco años de su muerte.