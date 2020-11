Casado critica los "chistes" de Simón sobre las enfermeras, un sector que "ha soportado demasiada arrogancia"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este martes los "chistes" del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre las enfermeras, un sector que "ha soportado demasiada arrogancia e indolencia" por parte del Ejecutivo.

En una intervención tras la reunión de la Junta Directiva Nacional, el líder de los 'populares', ha cargado contra el Gobierno por permitirse "hacer bromas sobre el personal sanitario" en mitad de la segunda ola de la pandemia, teniendo además en cuenta la gestión ineficaz por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Precisamente, Casado ha querido poner el foco en la "cobardía" y la "irresponsabilidad" de Sánchez, que "ha dejado solo a los presidentes autonómicos", que han "dado la cara mientras el capitán del barco lo ha dejado a la deriva".

Así, ha criticado las palabras de Simón después de recordar a las "más de 60.000 víctimas del coronavirus" y a sus familias, con las que se ha comprometido a "exigir toda la verdad". "Los chistes de Simón han causado una indignación tremenda, y conozco bien el sector porque mi madre ha dado clase en universidad de enfermería durante 30 años", ha reconocido el presidente del PP.

Casado se ha expresado así después de que su partido haya denunciado las palabras de Simón ante el Observatorio de la Imagen de Mujeres por el PP. Las declaraciones se produjeron en una entrevista online recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou, en la que le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

"Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, respondió que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".