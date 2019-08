Casado critica la "comedia de enredo" que ve entre PSOE y Unidas Podemos

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este jueves la "comedia de enredo" que cree que están representando PSOE y Unidas Podemos y ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a decir claramente si lo que quiere es ir a elecciones en lugar de negociar una investidura.

En declaraciones tras el pleno extraordinario en el Congreso, ha pedido que Sánchez explique si los "exabruptos" que le dedica a su posible socio de Gobierno, en referencia a Podemos, "es solo una pose" o se trata de romper una negociación porque a los socialistas les interesa "subir escaños a su costa".

Casado cree que Sánchez en lugar de "escudarse en su vicepresidenta", Carmen Calvo, que ha sido quien ha comparecido en el Congreso por la crisis del Open Ams, lo que tiene que hacer es "decir la verdad" a los españoles para que puedan saber que es el responsable de esta "legislatura fallida".

Además, ha lamentado que hay un Gobierno que "no gobierna y no hace ningún esfuerzo por poder gobernar" después de varios meses inmersos en una "comedia de enredo" entre PSOE y sus posibles socios de Gobierno que los españoles "no entienden".

A su juicio, los votantes de izquierda no comprenden por qué lo que es "útil y posible" en seis autonomías, donde han pactado los dos partidos, no se puede llevar a nivel nacional, y el resto de votantes no saben por qué Sánchez está "haciendo campaña electoral" pero sin decirlo directamente.