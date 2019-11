Casado cree que Sánchez perdió el debate y lo "más patriótico" es echarle

(Actualiza la NA2211 con más contenido del mitin en Santander)

El líder del PP, Pablo Casado, ha considerado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fue el perdedor del debate electoral de ayer entre los cinco líderes "por su silencio e inseguridad" y ha asegurado que "no hay nada más patriótico" que echarle de La Moncloa.

En un acto en un hotel de Santander, ha asegurado que como él es "humilde" no va a decir quién ganó este debate, pero ha dejado muy claro que ha sido Sánchez quien lo ha perdido al constatar con su silencio "atronador" que quiere "volver a pactar" con ERC y JxCAT y contar con la abstención de Bildu para gobernar.

Algo que lo "incapacita", según Casado, para seguir siendo presidente del Gobierno, aparte del hecho de que no cree en la nación española y no ha respondido a sus preguntas en este sentido, además de no explicar lo que quiere para España.

Por eso, ha advertido de que "no hay nada más patriótico en España que echar a Sánchez" para lo que ha pedido recuperar el voto no solo útil sino "urgente y necesario" a su partido, frente a otros del centroderecha y de izquierda que plantean políticas "de barra de bar" porque nunca han tenido la responsabilidad de gestionar.

"España no está para bromas", ha avisado Casado, antes de reclamar el voto para su partido, frente a Ciudadanos y Vox porque es necesario votar "garantía" y por "equipos que han sabido gestionar y que ya han estado en otras tempestades".

Casado está "muy contento", han explicado fuentes de la dirección del partido, con el debate de ayer, del que se ve como ganador, aunque en el ámbito de la izquierda cree que quien más réditos ha sacado del encuentro televisivo de ayer fue el líder de Más País, Iñigo Errejón, uno de los que no ha participado.

El análisis de los populares es que, tras las posturas mostradas ayer por Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Errejón ha quedado como "la marca blanca" de la izquierda, como una especie de "PSOE 2.0" por el que se pueden decantar los votantes socialistas que estén "cabreados" con su partido.

Para el PP, la intervención de su líder ayer sirvió para recuperar votantes tanto de Ciudadanos como de Vox. De la formación naranja porque la intervención de su líder, Albert Rivera, ni merece comentarios y solo ha servido para que las personas que podrían darle el voto no entiendan nada.

Y de Vox porque su posibles votantes han podido ver que el PP también "defiende lo que tiene que defender".

Así que la conclusión que han sacado en Génova es que Casado ha "liderado" el debate y se ha confirmado como la única alternativa para echar a Sánchez de La Moncloa.

Por lo que respecta al ataque de Rivera a Casado sobre la corrupción en el PP, la dirección del partido cree que fue una cuestión fuera de lugar que el líder de los populares respondió bien porque, además, ya hacía tiempo que quería "despejar" dudas sobre este asunto.