Casado cree que Sánchez intenta "comprar su investidura con delincuentes" y espera que Abogacía "no sucumba a presiones"

Cree que Sánchez no ha comparecido porque "tiene mucho que ocultar" y critica al Gobierno por no pedir a la JEC que retire el acta a Junqueras

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "intentar comprar su investidura con delincuentes condenados en firme por el Tribunal Supremo", en referencia a Oriol Junqueras, y ha expresado su confianza en que la Abogacía del Estado "no sucumba" a esas "presiones" y cumpla con "su obligación" de defender al Estado y "no a los que han hecho un golpe al Estado". "Es de perogrullo", ha manifestado.

Casado ha recordado que la Abogacía tiene hasta el día 3 enero para pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha sentenciado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión por la sentencia del 'procés', contaba con inmunidad parlamentaria desde las elecciones europeas.

Según ha indicado en una visita a Almoradí (Alicante), localidad afectada por el pasado de la DANA del pasado septiembre, "el problema es que la Abogacía es un cuerpo jerárquicamente dependiente del señor (Pedro) Sánchez", del que ha apuntado que en una entrevista afirmó que la Fiscalía General del Estado "también". "Yo lo niego; la Fiscalía es un órgano independiente, pero la Abogacía del Estado sí depende del Gobierno", ha recalcado.

No obstante, se ha mostrado "convencido" de que el cuerpo de Abogados del Estado, "que es prestigioso, independiente y que está a favor de los intereses nacionales, no sucumba a esas presiones" y confía en que se dedique a "perseguir a los delincuentes" como los "condenados por el Tribunal Supremo y como reclamados por la Justicia al ser prófugos", en referencia a Junqueras y Carles Puigdemont, que deben "pagar por sus graves delitos".

SITUACIÓN LAMENTABLE Y DESVERGONZADA

Para el presidente del PP nacional, se trata de una situación "lamentable" que nunca pensó que en España se iba a poder ver "de forma tan desvergonzada".

Casado se ha referido a un "gobierno chantajeado" por quienes "quieren romper España y han sido condenados por un grave delito de sedición" y ha asegurado que le causa "estupor" que se hable "de algo que debería avergonzar a cualquier demócrata consolidado: que se esté negociando con personas en la cárcel y que órganos tan importantes para la nación española como la Abogacía del Estado puedan estar siendo presionados por el propio Gobierno para conceder beneficios penitenciarios a quienes dieron un golpe a la legalidad".

En ese punto, Pablo Casado ha solicitado a los barones socialistas a que digan "en público" que les parece "inadmisible" esa posición del PSOE.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Asimismo, ha anunciado que el PP ha acudido a la Junta Electoral Central para que Oriol Junqueras no pueda ser parlamentario. Casado se ha referido a la Ley Electoral que impide a una persona con condena firme a ocupar un escaño y "además, pesa sobre él una condena de inhabilitación de 13 años".

El presidente de los 'populares' ha dicho que se ha hecho "lo mismo" con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, inhabilitado por desobediencia por no retirar las pancartas sobre los presos durante la campaña electoral. "Hemos acudido a la JEC para decir que hay un artículo de la ley que habla sobre la "inhabilitación sobrevenida".

"Como el Gobierno no lo hace, lo hacemos nosotros", ha defendido Casado, que ha rechazado que "la impunidad no puede ser el segundo paso para la inmunidad, y en este caso no cabe la inmunidad porque son condenados en firme".

Además, se ha referido a que se ha acudido para modificar la euroorden y ha exigido la recuperación de las competencias penitenciarias, en manos de la Generalitat de Cataluña, para que el centro de Lledoners deje de ser un lugar "donde se dan mítines" o donde hay un trato "discriminatorio hacia los presos que han dado un golpe a la legalidad".

DISCURSO DEL REY

Además, Pablo Casado ha criticado que Pedro Sánchez haya decidido no comparecer para dar cuentas del año que acaba, algo que se produce "hoy, por primera vez en 14 años". "Tiene pocas cosas que explicar, desde que fue elegido en la moción de censura en base a información dudosa, tiene aversión sobre lo que no está haciendo", ha sostenido.

"Tiene mucho ocultar", ha continuado Casado que ha aseverado que el independentismo está echando un "pulso" al Gobierno y que está "facilitando que lo ganen a todos los españoles".

Asimismo, ha denunciado que Pedro Sánchez todavía no ha "valorado" el mensaje de Nochebuena del Rey, "un discurso importante en el que pedía que no hubiera ningún desbordamiento de la Constitución y la recuperación de la concordia y la legalidad".

Finalmente, ha señalado que el presidente del Gobierno "tampoco" está explicando "por qué no da la batalla en las instituciones europeas frente a la impunidad de los independentistas".

Pablo Casado ha insistido en que Pedro Sánchez tiene la opción de pactar un acuerdo de investidura con Navarra Suma y Ciudadanos y acordar hasta once pactos de Estado con el PP que darían lugar a una legislatura "tremendamente fructífera" y que tendría efectos "durante décadas".