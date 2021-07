Casado cree que Sánchez no define Cuba como dictadura al depender de Podemos

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no califica a Cuba como una dictadura "probablemente porque depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa".

"Podemos no acepta que los regímenes dictatoriales que les han financiado como partido, Cuba, Venezuela y Nicaragua, sean definidos como tal por el Gobierno que ocupan", ha afirmado el líder de la oposición durante una visita a Melilla este miércoles.

En declaraciones a los periodistas, Casado ha rechazado la postura de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, de negarse a calificar a Cuba de dictadura y sostener que no es productivo poner etiquetas.

"Que se lo digan a los presos políticos y a las familias de los asesinados", ha instado el presidente popular para responder a Calviño, "que supuestamente -ha dicho- es la moderada" del Gobierno, al que ha calificado como "el más radical de la historia de España y el más radical que hay en Europa".

Casado ha instado al presidente del Gobierno a que diga claramente por qué no define a Cuba como una dictadura y "qué está ocultando para no hacerlo y para no liderar en Europa una respuesta para exigir la libertad y la democracia".

En este sentido, ha querido saber por qué lo que se pide para Francia, Alemania o España no se puede pedir para los pueblos venezolano o cubano.

"¿Es que aquí permitiríamos que torturaran y violaran a jóvenes en las cárceles, que salieran a la calle los matones del régimen a dar palizas a los que se manifiestan? ¿Se permitiría eso en España? ¿Por qué el Gobierno no lo censura en Cuba?", ha cuestionado Casado.

Por ello, ha insistido en que esto es "algo que tiene que explicar ya" el presidente del Gobierno porque, de lo contrario, "estaría dando un mensaje muy peligroso y es que, con tal de permanecer en el poder, 'soy capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola a Cuba desde hace 62 años'".

Casado, en sus declaraciones, ha dicho "muy claramente" que "Cuba es una dictadura, no es una democracia", y ha instado a Sánchez a que repita con él esa frase porque "no pasa nada".

"Es lo mismo que haría cualquier persona demócrata que ve que durante 62 años se encarcelan a presos políticos, cómo se tortura en las cárceles a inocentes y se reprimen con palos en las calles protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad", ha añadido. EFE

