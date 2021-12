Casado cree que se desbloqueará la negociación del CGPJ porque Sánchez no tiene "más remedio" que cumplir con Europa

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Denuncia la "negligente" gestión de los fondos europeos, con un grado de reparto "clientelar y a dedo" que tilda de "aberrante"

El líder del PP, Pablo Casado, considera que se acabará desbloqueando la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, según ha dicho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a tener "más remedio" que hacer caso a lo que pide la Unión Europea en este extremo.

Este mensaje más optimista contrasta con el que ha expresado el jefe del Ejecutivo, quien ha reconocido que es "altamente improbable" poder alcanzar un acuerdo para la renovación del Consejo durante la legislatura. "No diría que es imposible, pero con esta oposición reconozcamos que es altamente improbable", ha declarado en una comparecencia en Moncloa.

Al preguntar después a Casado si ve imposible en esta legislatura un acuerdo en el CGPJ, que lleva más de tres años caducado, o lo descarta, ha respondido que él cree que sí se va a "desbloquear la negociación" porque "Sánchez no va a tener más remedio que cumplir con su palabra y hacer caso a lo que piden los jueces y la UE, sobre todo en un momento en que Hungría y Polonia están teniendo restricciones de la recepción de fondos europeos por incumplir con el Estado de Derecho".

CULPA A SÁNCHEZ DE "INCUMPLIR SU PALABRA"

En este punto, ha señalado que el PP "no puede salir de su exigencia" de cambiar la ley para que los jueces elijan a los jueces y ha agregado que su partido "ha cumplido con su palabra". "El que la ha incumplido es Sánchez y él tendrá que explicar por qué ahora pretende hacernos responsables a los que cumplimos nuestra palabra cuando el que la incumple es él", ha manifestado.

Casado ha señalado que desde 2018 ya ofreció pactar el CGPJ pero con la "única condición" de "reforzar su independencia". Y ha admitido que el informe de la Comisión Europea de junio cambia la situación porque "por escrito dice claramente que en paralelo de la renovación se tiene que hacer la reforma de la ley".

"En el PP decimos que ya no podemos salir de esa reivindicación, que es de un cambio al elegir los vocales de extracción judicial, que tienen que ser elegidos directamente por los jueces y magistrados", ha manifestado en una rueda de prensa de balance telemática, tras la reunión del Comité Ejecutivo.

El presidente del PP ha afirmado que "no es mucho pedir" porque en su día también lo pidió Sánchez, y lo reclaman "todos los jueces". "Y es lo que Europa nos está exigiendo como a Hungría y como a Polonia", ha advertido.

RECUERDA SU OFERTA DE PACTOS QUE SÁNCHEZ HA RECHAZADO

El jefe de la oposición ha aprovechado para recordar la oferta de pactos que ha realizado a lo largo de la legislatura y ha criticado que Sánchez "lo oculte". De hecho, ha señalado que incluso le planteó al inicio de la legislatura un pacto de gobernabilidad con diferentes acuerdos de Estado, una vez que consiguiera la investidura.

Sin embargo, ha afirmado que decidió "entregase a manos de Bildu y de ERC" y ha señalado que la "responsabilidad" de no aceptar los acuerdos que el PP le ha planteado es de Sánchez porque optó por el "no es no". Ahora, ha proseguido, no puede ser que cuando le empiezan a "fallar sus socios", como a su juicio se ve con la reforma laboral, el PP sea una "especie de apósito o muleta" en sustitución de Bildu y ERC.

Entre esos pactos que ha puesto encima de la mesa ha citado el relativo a los fondos europeos y la creación de una agencia independiente para gestionarlos, y ha añadido que ahora ya se está viendo que se están gestionando "de forma negligente". "Solo hay que ver el grado de ejecución, que es ínfímo y el grado de reparto clientelar y a dedo, que es aberrante", ha denunciado.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: El PP ofreció pactar la renovación del CGPJ si se reforzaba su independencia

Duración: 06:26

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=628038&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjQwOTYzNjYzLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.KkyWak7pPgE36YtZQx6-Sc75N9j_iphL4uVnItgxpV0

---------------------