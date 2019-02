Casado no cree que deba pedir disculpas por la corrupción del PP en el pasado

PABLO CASADO

El presidente del PP, Pablo Casado, no cree que deba pedir disculpas por los casos de corrupción en el PP, casos que ni ha protagonizado, ni ha vivido porque son anteriores a su responsabilidad en el partido.,"Si se ha hecho algo mal que pague quien lo hizo mal, lo que no se puede hacer es estar quince años después preguntando a los que en esa época casi no estaban ni afiliados", ha subrayado.,En una entrevista con EFE, Casado ha denunciado que se intente utilizar la corrup