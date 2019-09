Casado cree que Bildu no puede ser socio de ningún partido constitucionalista

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que es necesaria una reflexión sobre si en democracia Bildu puede ser socio de un partido constitucionalista como el PSOE.

Casado ha hecho estas declaraciones a los periodistas, antes de participar en el acto principal de las Fiestas de la Vendimia y San Mateo en Logroño, el pisado de uva y la ofrenda del primer mosto a la patrona de La Rioja, la Virgen de Valvanera.

El dirigente popular se ha referido a la petición que ha hecho Bildu al Parlamento vasco para declararle a él "persona non grata" en Euskadi, algo que le da "igual", ha afirmado, porque él no es "una persona importante para ir o no" a esa región, a la que "por supuesto" va a seguir yendo.

Pero cree que esa propuesta simboliza "algo que lleva pasando demasiadas décadas en el País Vasco", el que "hay niños que no son gratos por ser hijos de guardias civiles, que hay funcionarios que no son gratos en la plaza convocada por no hablar la lengua cooficial y que hay familias que no son gratas y se tienen que ir de allí porque no comulgan con el nacionalismo excluyente".

"Hay una enfermedad social si alguien piensa que una persona no puede visitar una comunidad autónoma por tener una ideología o por defender la libertad", ha incidido el líder popular.

Asiste a esta situación, ha proseguido, "con tristeza y con preocupación" porque "ese partido, Bildu, ha sido imprescindible para llevar al Gobierno de Navarra al PSOE" y "nadie puede dormir tranquilo si Bildu tiene una posición relevante en la política española".

Por eso, cree que "es hora de que todos los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE, hagamos una reflexión de que en democracia no todo es asumible".

Y de que "un partido que nos quiere echar a algunos de una parte tan bonita de España o que no ha condenado los 800 asesinatos de la banda terrorista ETA, no puede ser socio ni en Navarra, ni en el País Vasco, ni en ningún sitio", ha concluido.