Casado compromete el apoyo del PP a movilizaciones del campo por ser "justas"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha comprometido el apoyo de su partido a las movilizaciones del campo convocadas por la principales organizaciones agrarias para el próximo mes de diciembre porque ha dicho que son "justas" y hay que decir "basta ya, hasta aquí hemos llegado".

Así lo ha asegurado este viernes en el Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja Ciudad Real que se ha celebrado en Campo de Criptana, donde ha defendido las reivindicaciones del sector primario frente al desprecio, los ataques y acusaciones que recibe el campo.

Casado ha ironizado con que hay políticos que no han pisado el campo en su vida y no han visto a un agricultor más que en una serie de Netflix, y piensan que las cosas del supermercado se fabrican con inteligencia artificial, pero los que admiramos lo que hacéis no os vamos a dejar solos, ha subrayado.

Durante su intervención, el líder del PP ha abogado por defender una correcta financiación de la Política Agraria Común (PAC) que compense el aumento de los costes y que no sea contraproducente para el sector y ha criticado que el campo español , que representa el 11 por ciento del producto interior bruto (PIB ), recibirá sólo un 0,75 por ciento del montante total de los fondos europeos.

Además de los problemas de financiación del sector primario y la subida de los costes de producción, Casado ha lamentado la demonización de algunos productos, entre ellos el azúcar, en alusión a las recomendaciones alimentarias del Gobierno de España, así como la ley que protege al lobo porque hay que proteger a los corderos y a los ganaderos.

Ha aludido asimismo a otros problemas como que no se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, la falta de relevo generacional y la despoblación, entre otros aspectos.

Por su parte, el presidente Nacional de Asaja, Pedro Barato, ha incidido en los problemas que tiene el campo, un sector que da mucho más a la sociedad de lo que recibe, en alusión a la colaboración y exposición del sector durante la pandemia.

El campo merece un tratamiento distinto, una atención distinta y soluciones, no agresiones, ha insistido Barato, que también ha reivindicado una gran obra hidráulica nacional para evitar los pueblos vacíos y la desaparición del sector primario, así como un futuro para los jóvenes agricultores y ganaderos, sin depender de otra historia que no sea su talento, trabajo, preparación y rentabilidad.

Al respecto , se ha referido a la sostenibilidad , una palabra que, a su juicio, además de estar de moda, está vacía, puesto que si no hay rentabilidad no hay sostenibilidad posible, ni aquí ni en ningún sitio, y menos en el campo, ha aseverado. EFE

