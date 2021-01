Casado carga contra Sánchez e Illa por no actuar ante los "insoportables" datos de Covid: "Son unos irresponsables"

Dice que ha sido el "peor ministro de Sanidad de Europa" y que los catalanes "no merecen un perfil con una gestión tan negativa"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el hasta ahora ministro de Sanidad, Salvador Illa, por no actuar ante la "insoportable" situación del Covid-19 en España para "no perjudicar" al PSC en la campaña catalana. Tras recalcar que España atraviesa "el peor momento de toda la pandemia", ha pedido medidas "rápidas y eficaces" y no estar "ocupándose" de los votos ante los comicios del 14 de febrero.

"Pido responsabilidad. Tenemos al frente de la pandemia a dos irresponsables y pedimos que se pongan todas las medidas porque la situación es insoportable", ha declarado Casado desde Mataró (Cataluña) tras visitar la Nau Gaudí de Mataró, primera obra construida por el arquitecto.

A tres días de que arranque oficialmente la campaña catalana, Casado continúa así con su intensa presencia en Cataluña, comunidad que ha visitado ya 14 veces desde primeros de noviembre. A partir del jueves viajará otras siete veces antes de los comicios del 14 de febrero, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

DICE QUE NO SE ACTÚA PARA "NO PERJUDICAR" AL PSC

El presidente del PP ha solicitado al Gobierno que tome medidas "de inmediato" ante los datos de Covid y ha afirmado que Sánchez "no puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas". A su entender, hay que tomar "medidas eficaces y rápidas para salvaguardar la salud de los españoles".

Casado ha dicho que el PP "no entiende" las decisión de Pedro Sánchez de proponer como candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat al "peor ministro de Sanidad de Europa". "Sinceramente creo que los catalanes no merecen un perfil con una gestión tan negativa a sus espaldas", ha enfatizado.

Tras asegurar que el Gobierno no actúe para "no perjudicar electoralmente" la campaña del PSC, ha recordado que a finales de diciembre, cuando Illa fue designado candidato la incidencia de contagios era de 260 casos por 100.000 habitantes y ahora está alrededor de "900 casos por 100.000 habitantes, tres veces más".

"Y Europa está diciendo que hay que cerrar las localidades que tengan una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, es decir, la mitad de lo que tenemos", ha subrayado, para pedir "responsabilidad" al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

"LA SITUACIÓN SE LES HA IDO DE LAS MANOS"

Por todo ello, el líder del PP ha insistido en que el presidente del Gobierno no puede permanecer sin adoptar medidas para "no perjudicar electoralmente una campaña, que debería ser lo de menos", ya que, según ha destacado, los hospitales están "colapsados", el "virus desbocado" y el paro ya es "demasiado elevado".

"Hay que ser responsables, dejarse del rédito electoral y poner de una vez por todas medidas de ámbito nacional para parar el virus de una vez", ha manifestado Casado, que ha criticado al Gobierno por decir que el virus estaba bajo control "cuando lo que querían controlar eran unas elecciones".

A su juicio, la situación "se les ha ido de las manos" y los catalanes "no quieren ver en riesgo su salud por una estrategia electoralista". En este punto, ha dicho que "espera que vuelva la cordura" a Ministerio de Sanidad sea la persona que sustituya a Illa y que, según ha dicho, "a poco lo hará mejor de quien deja su puesto con dos millones de contagiados y casi 90.000 fallecidos en esta pandemia".

UN FONDO DE 50.000 MILLONES PARA LAS EMPRESAS

En clave económica, Casado ha defendido su plan de choque económico y ha señalado que el Grupo Popular ha registrado una iniciativa en el Congreso para inyectar directamente a las empresas en dificultades 50.000 millones de euros, en lugar de créditos y avales.

Finalmente, el presidente del PP ha elogiado la labor de la Fundación Carmen y Luis Bassat en la ciudad de Mataró, con el legado de Gaudí y el arte contemporáneo de una Cataluña "cosmopolita, abierta y mediterránea". "Es muy de agradecer ese legado y este impulso a los nuevos talentos", ha concluido.