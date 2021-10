Casado busca Gobierno en solitario y acuerdos puntuales a izquierda y derecha

El líder del PP, Pablo Casado, ha apuntado este lunes que aspira a gobernar en solitario, si logra imponerse "a la izquierda y al independentismo", y hacerlo con acuerdos "puntuales" de un "eje o de otro". A la izquierda o a la derecha.

"Lo de menos son las alianzas que haya que hacer a un lado u a otro porque no habrá alternativa al PP", ha afirmado el líder de la oposición en una entrevista con Televisión Española, después de cerrar ayer la convención nacional de su partido.

Y ha aludido a dos ejemplos para dibujar el panorama electoral con el que espera acceder a La Moncloa: el Gobierno que Mariano Rajoy logró armar en 2016 gracias a la abstención del PSOE y lo ocurrido en Madrid en las últimas elecciones autonómicas, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha impuesto en solitario a la izquierda.

Preguntado por Vox, el partido con el que según todos los sondeos tendrá que pactar para armar una mayoría, ha evitado aclarar si considera que esta formación es populista o si la calificaría de radical y ha aludido por contra a la radicalidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ve Casado al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos como el más radical de Europa, más que los de Viktor Orbán en Hungría o que el Gobierno polaco, por sus pactos con el independentismo y con EH Bildu, al que considera "brazo político" de ETA.

"A la gente le da igual cómo me lleve yo con Santiago Abascal o con Pedro Sánchez", está preocupada por el precio de la luz o por los 90.000 parados más", ha dicho al ser preguntado por su relación con el líder de Vox, con el que no habla desde que el PP votó no a la moción de censura.

El líder de los populares ha apuntado además que con Vox le une la unidad de España, pero difieren respecto al europeísmo, el estado autonómico o la defensa de una política transversal frente a una de bloques.

Respecto a la convención nacional del PP, Casado ha negado que fuese un error invitar al expresidente de Francia Nicolás Sarkozy, condenado por corrupción, porque acudió a hablar de su papel en la lucha contra ETA o contra el independentismo.

El líder del PP ha negado además que los casos de corrupción que investiga la justicia puedan provocar desgaste en el PP porque su dirección no va a tolerar ninguna conducta que no sea "ejemplar", no ya "irregular", lo que a su juicio deben determinar los jueces.